باستثناء الحبوب.. انخفاض واردات ليبيا من البضائع خلال 2022

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أظهرت بيانات للشركة الليبية للموانئ انخفاض عدد الحاويات المفرغة والمشحونة بنسبة 14% خلال عام 2022 من 107 آلاف حاوية إلى 92.6 ألفا، وشمل الانخفاض البضائع المفرغة والمشحونة بنسبة 24% خلال عام 2022 مقارنة بعام 2021، وهي نسبة تعادل ما مقداره 4.4 ملايين طن.

كما انخفض عدد السيارات والآليات المستوردة إلى 43.2 ألفا، نزولا من 51.18 ألفا عام 2021، في حين تراجعت واردات الحيوانات الحية من 42.2 ألف رأس إلى 26.6 ألفا بانخفاض 37%.

وكشفت البيانات عن ارتفاع كمية الحبوب المستوردة عام 2022، بنسبة 24% بما يعادل 316 ألف طن، وفقا لنشاط الشركة الليبية للموانئ بالشحن والتفريغ والخدمات البحرية.

وبينت الشركة الليبية للموانئ ان عدد الموانئ العاملة 8 موانئ، أهمها ميناء طبرق والبريقة ورأس لأنوف ومصراتة وطرابلس وزوارة، والموانئ التي يعول عليها بشكل رئيس نظراً لسعتها التخزينية العالية هي طرابلس والخمس.