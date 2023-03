ناقش رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” في اجتماع اليوم الاثنين مع رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية لإدارة المشاريع المشاركة مع القطاع الخاص “PPP” “عبد المجيد المليقطة”، الخطة الاستراتيجية للشركة والتحديات والمخاطر التي تواجهها وسبل تفاديها بما يضمن نجاح مشروعات المشاركة بين القطاعيْن العام والخاص في ظل المحافظة على الحقوق العامة للدولة وما يتحقق بناء عليها من تنمية مكانية واجتماعية ودعم للبلديات.

وأكد “شكشك” على ضرورة الاهتمام بدراسة الجدوى من المشاركة في المشروعات الاستثمارية وتحليل العائد المتوقع من المشروعات وتقديم الضمانات الكافية لأيلولة المشروعات الاستثمارية لأملاك الدولة بعد انتهاء فترة الاستثمار، مشددا على أهمية التحقق من الملكية العامة للأراضي المستهدفة للاستثمار وعدم تعارضها مع الملكية الفردية للمواطنين وضرورة مراعاة تنوع المشروعات وتحقيق المنفعة في كافة ربوع البلاد والإفصاح والشفافية حول المشروعات والأطراف المشاركة فيها.

من جانبه أكد “المليقطة” على التزام الشركة الليبية لإدارة المشاريع المشاركة مع القطاع الخاص بالقوانين واللوائح المنظمة للاستثمار بالإضافة إلى التزامها بالتوصيات التي انتهت إليها تقارير ديوان المحاسبة فيما يتعلق بتقييم نشاط الشركة.

The post “شكشك والمليقطة” يناقشان مشروعات المشاركة بين القطاعيْن العام والخاص appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا