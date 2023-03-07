سيولة نقدية بقيمة 20 مليون دينار تصل إلى المصارف العاملة بالكفرة

الوطن| رصد

وصلت طائرة تابعة لشركة ليبيا للطيران إلى مطار الكفرة، قادمة من مطار امعيتيقه الدولي، وعلى متنها سيولة نقدية للمصارف بالمدينة، تقدر بحوالي 20 مليون دينار ليبي، ستتوزع على مصارف الجمهورية والوحدة وشمال أفريقيا، لتصل بعد ذلك إلى المواطنين بسقف سحب يحدده المصرف.

يذكر أن المصارف في ليبيا تعاني نقصاً في السيولة النقدية منذ سنوات، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد في ظل حالة الانقسام السياسي وعدم الاستقرار، بالإضافة إلى غلاء المعيشة وارتفاع أسعار السلع.