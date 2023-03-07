توقيع الدفعة الثانية من قرارات تسوية الدرجات الوظيفية للعناصر الطبية والطبية المساعدة

وقع وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح، اليوم الإثنين 6 مارس 2023، الدفعة الثانية من قرارات تسوية الدرجات الوظيفية للعناصر الطبية والطبية المساعدة العاملة بالجهات التابعة لوزارة الصحة، وذلك تحقيقا للعدالة الاجتماعية بعد تنفيذ جدول المرتبات الموحد دون أن تتم تسوية المرتبات.

وبحسب الوزارة فإنه سيتم تسليم هذه القرارات للمستشفيات والمراكز الطبية والجهات الأخرى، لإدخال التسويات في المنظومة المالية ليتسنى لوزارة المالية صرف مرتبات الموظفين وفق الدرجات الوظيفية الجديدة.