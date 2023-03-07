تغييرات جديدة.. «المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الثلاثاء 07 مارس 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء 07 مارس 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8233 دينار، مسجلاً تراجعاً طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1528 دينار، والجنيه الاسترليني 5.8063 دينار، والدولار الكندي 3.5421 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2551 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2852 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3132 دينار، والدينار التونسي 1.5425 دينار، والدرهم المغربي 0.4656 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: