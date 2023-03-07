ديوان المحاسبة يستعرض الجدوي الاقتصادية وعائدات المشاريع الاستثمارية مع القطاع الخاص

اجتمع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، أمس الإثنين، مع رئيس الشركة الليبية لإدارة المشاريع المشاركة مع القطاع الخاص عبد المجيد مليقطة، لاستعراض بعض المشاريع التي تم اعتمادها في المرحلة الأولى، أهمها مشروع قصر المؤتمرات (قاعة الشعب سابقا)، ومشروع المدينة المائية (الشعاب)، ومشروع الطاقة النظيفة وغيرها من المشاريع الإسكانية لعدد 20970 ألف وحدة سكنية في مناطق مختلفة.

وقد أكد شكشك على ضرورة الاهتمام بدراسة الجدوى من المشاركة في المشروعات الاستثمارية وتحليل العائد المتوقع من المشروعات وتقديم الضمانات الكافية لأيلولة المشروعات الاستثمارية لأملاك الدولة بعد انتهاء فترة الاستثمار.

كما أكد شكشك على أهمية التحقق من الملكية العامة للأراضي المستهدفة للاستثمار، وعدم تعارضها مع الملكية الفردية للمواطنين، مشددا على ضرورة مراعاة تنوع المشروعات وتحقيق المنفعة في كافة ربوع البلاد والإفصاح والشفافية حول المشروعات والأطراف المشاركة فيها.