المصرف المركزي يستعرض تقارير الأداء الاقتصادي والمالي وأداء السياسة النقدية للمصرف عن العام 2022، وللعام 2023

عقدت لجنة الميزانية بمصرف ليبيا المركزي اليوم الثلاثاء اجتماعها الأول لسنة 2023 بحضور “الصديق الكبير” محافظ مصرف ليبيا المركزي.

جاء ذلك الاجتماع حرصاً من مصرف ليبيا المركزي على إحالة حساباته الختامية والتقارير المرفقة لها عن سنة 2022 في موعدها إلى ديوان المحاسبة الليبي لغرض المراجعة

كما تم خلال الاجتماع استعراض تقارير الأداء الاقتصادي والمالي وأداء السياسة النقدية للمصرف عن العام 2022، وللعام 2023.

