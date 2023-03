“الدبيبة” يشارك في أعمال المنتدى الليبي الألماني الثاني بطرابلس

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” صباح اليوم الثلاثاء رفقة وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج” في أعمال المنتدى الليبي الألماني الثاني، والذي ينظمه الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بليبيا وغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية وسفارة ألمانيا لدى ليبيا.

وأكد “الدبيبة” في كلمته خلال افتتاح المنتدى على دعمه للمنتديات الاقتصادية التي تُعقد في ليبيا من أجل تفعيل الشراكة بين شركات القطاع الخاص والعام الليبية مع الشركات الأخرى، مشيداً بتاريخ العلاقات الاقتصادية الليبية الألمانية واستمراره رغم الظروف التى مرت بها بلادنا.

من جانبه أشار رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية “عبدالعزيز المخلافي” إلى أنهم يعملون بالتعاون مع الجميع لتفعيل دور الشركات الألمانية في البناء والتنمية التى انطلقت في ليبيا، مؤكدا على أن التعاون الاقتصادي بين ألمانيا وليبيا يملك تاريخا عريقا.

ويحظى المنتدى الذي سيستمر على مدى يومين، بمشاركة عدد من الشركات الألمانية المتخصصة، وسيتخلله لقاء بين وفد الغرفة العربية الألمانية مع عدد من رجال الأعمال الليبيين، ولقاء فني يجمع الشركات الألمانية المتخصصة في مجال الطاقة مع مسؤولي قطاع النفط والغاز بالمؤسسة الوطنية للنفط، وعدد من خبراء الشركة العامة للكهرباء.

