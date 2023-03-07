خلال مشاركته في أعمال المنتدى الليبي الألماني الثاني.. “الدبيبة” يؤكد على دعمه للمنتديات الاقتصادية التي تُعقد في ليبيا

قام رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء رفقة وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج بالمشاركة في أعمال المنتدى الليبي الألماني الثاني، والمنظم من قبل غرفة التجارة والصناعة والزراعة، وغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، والسفارة الألمانية لدى ليبيا، بمشاركة عدد من الشركات الألمانية المتخصصة، ورجال الأعمال الليبيين والمؤسسات العامة ذات العلاقة.

حيث أكد “الدبيبة” في كلمة له على دعمه للمنتديات الاقتصادية التي تُعقد في ليبيا من أجل تفعيل الشراكة بين شركات القطاع الخاص والعام الليبية مع الشركات الأخرى، مشيدًا بتاريخ العلاقات الاقتصادية الليبية الألمانية واستمراره رغم الظروف التى مرت بها البلاد.

وفي كلمة لرئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية عبدالعزيز المخلافي، أكد أنهم يعملون بالتعاون مع الجميع لتفعيل دور الشركات الألمانية في البناء والتنمية التى انطلقت في ليبيا .

هذا وتستمر أعمال المنتدى يومي 7-8 من مارس الجاري، وتعقد خلالها جلسات عمل ترتكز على التحديات والفرص في مجال الطاقة وممارسة الأعمال في ليبيا والتعاون الألماني الليبي، كما سيتخلل المنتدى لقاء بين وفد الغرفة العربية الألمانية مع عدد من رجال الأعمال الليبيين، ولقاء فني يجمع الشركات الألمانية المتخصصة في مجال الطاقة مع مسؤولي قطاع النفط والغاز بالمؤسسة الوطنية للنفط، وعدد من خبراء الشركة العامة للكهرباء.

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