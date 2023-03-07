مجلة أمريكية تكشف تفاصيل سرية.. الصديق الكبير يتحكم بالرواتب وإذا غادر سينتهي عهد ” فبراير”

ذكرت مجلة “نيو لاينز” الأمريكية أن البنك المركزي هو الذي يقوم في نهاية المطاف بدفع الرواتب أو يحجبها أحيانًا لعدة أشهر أو السنوات حيث أن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير وحده من يتخد هذه القرارت .

وأضافت المجلة أن في عام 2014 اندلعت الحرب بين الجماعات المسلحة المتنافسة في كل من طرابلس ومدينة بنغازي حيث انهارت الحكومة الانتقالية في فترة ما بعد القذافي وانقسمت مؤسسات الدولة إلى قسمين أحدهما البنك المركزي انتقل نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري إلى شرق ليبيا مع ثلاثة أعضاء آخرين في مجلس الإدارة .

وأضافت المجلة: عاد محافظ مصرف ليبيا المركزي للصديق الكبير من مالطا إلى طرابلس محتفظًا بولاء اثنين من أعضاء مجلس الإدارة والأهم من ذلك السيطرة على رموز “SWIFT ” الخاصة بالبنك والتي تساعد البنوك على التعرف على بعضها البعض وفق المجلة.

وبحسب المجلة أنه سرعان ما قررت الحكومات غرب البلاد أنها لن تعترف بالتعيينات الجديدة التي أجرتها السلطات في الشرق البلاد ومن وجهة نظر دولية ظل الكبير وصنع الله الشرعيين للمؤسستين كان هذا الاعتراف الدولي هو الذي سمح لكبير بالتغلب على الحبري حيث قال مارتن كوبلر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا من 2015 إلى 2017 ، في عام 2018 لقد تم عقد فيما بين الصديق الكبير و مجلس الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة وصندوق النقد الدولي وفق المجلة.

ووفقا للمجلة أن الصديق الكبير مارس سيطرته على البنك المركزي في طرابلس في شهر يونيو وقبل وقت قصير من تعيينه خلفًا لبن قدارة مع بعض الانقطاعات الملحوظة استمرت عائدات النفط في التراكم في البنك المركزي في طرابلس حيث جعل الانقسام عملية وضع الميزانية العادية مستحيلة مما جعل الصديق الكبير لاعبًا مركزيًا في جميع المفاوضات المستقبلية بشأن الإنفاق الحكومي بحسب المجلة .

وتابعت المجلة بالقول أن علي الحبري الذي كان يفتقر للوصول إلى العملة الصعبة طبع مليارات الدنانير في روسيا حيث أُجبر على اتخاذ هذه الخطوة لأن الكبير حد من التحويلات النقدية إلى الشرق بعد الانقسام كما كان الحبري يضع ودائع وهمية في مصرفه المركزي مقابل دفع رواتب لموظفي السلطات الشرقية الموازية يثقل كاهل هذه البنوك فعليا بالدين العام بمليارات الدنانير .

وقالت المجلة من جانبها أن أموال الدولة وصلت إلى بعض الجماعات الجهادية خلال الحرب في عام 2015 ، وظهرت شيكات البنك المركزي على السطح بأن وزارة الدفاع في طرابلس قد أبلغتها بتحالف من الجماعات المسلحة التي تضمنت أنصار الشريعة والتي أدرجتها الأمم المتحدة والولايات المتحدة على القائمة السوداء باعتبارها فرعًا تابعًا للقاعدة في عام 2014 وأكد الكبير صحة الشيكات .

يجادل الكبير ومعاونوه المقربون وفق المجلة أنه من خلال الاستمرار في دفع الرواتب في جميع أنحاء ليبيا كان البنك المركزي هو العمود الأخير الذي يربط البلاد معا وهو المسؤول الوحيد عن الحفاظ على اقتصادها مستمرًا وذلك أيضًا من خلال مطالبة الوزارات بمطابقة الموظفين مع نظام الهوية الوطنية الذي تم تقديمه في عام 2015 ، فقد ساعدوا في الحد من الاحتيال على الرواتب على نطاق واسع.

في السابق ، كان الموظفون المدنيون يحصلون في كثير من الأحيان على كشوف مرتبات عدة وزارات في نفس الوقت وفي حين أن مثل هذه الممارسات أصبحت أقل شيوعًا إلا أنها لا تزال قائمة .

وبحلول عام 2016 ، خفض محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مبيعات العملة الصعبة إلى ثلث مستواها في عام 2014 وبسبب عدم تمكنهم من الحصول على العملات الأجنبية من خلال خطابات الاعتماد لجأ المستوردون إلى السوق السوداء مما حرم النظام المصرفي من أموالهم وأثار نقصًا مزمنًا في السيولة في البنوك وكانت النتيجة اتساع الفجوة بين أسعار الصرف الرسمية وسعر الصرف في السوق السوداء والتي كانت قبل الحرب على قدم المساواة مع بعضها البعض.

بحلول أواخر عام 2016 ، كان سعر الدولار في السوق السوداء أربعة أضعاف السعر الرسمي بعد ذلك بعام تضاعف ستة أضعاف السعر الأصلي وكانت الأعمال التجارية التي يمكنها الحصول على خطابات اعتماد ذات امتيازات عالية واتخذ البنك المركزي القرار النهائي بشأن ذلك فتح الوصول إلى العملات الأجنبية بالسعر الرسمي فرصًا هائلة من خلال استغلال فارق السعر مع السوق السوداء ستفتح الشركات خطابات اعتماد لسلعة معينة ثم تستورد حاويات مملوءة بزجاجات المياه أو ببساطة لا شيء بعد رشوة الجمارك لإثبات أن الصفقة قد اكتملت كما هو مخطط لها يمكنهم بيع العملة الصعبة التي اشتروها بالسعر الرسمي في السوق السوداء وجني أرباحًا تصل إلى 600 في المائة وفق المجلة.

وكشفت المجلة الأمريكية: بعت الكبير رسالة “سرية للغاية” إلى صنع الله اتهم فيها المؤسسة الوطنية للنفط بإخفاء مليارات الدولارات من عائدات النفط “لسنوات” بدلاً من تحويلها إلى البنك المركزي ورد صنع الله على ما أسماه “السياسات الفاشلة” لكبير بعنوان فيديو لاذع أين ذهبت كل الأموال؟

وأكدت المجلة أنه عندما اندلعت الانتفاضة في ليبيا كان الكبير في لندن ، على رأس الفرع المحلي لبنك ABC ، ​​الذي يمتلك البنك المركزي الليبي أغلبية مالكه ذهب إلى بنغازي وبدعم من شخصيات مؤثرة من طرابلس أصبح أحد الأعضاء الستة الذين يمثلون العاصمة في المجلس الوطني الانتقالي في سبتمبر بعد سقوط طرابلس ولكن بينما كانت الحرب لا تزال مستمرة مازالت عين المجلس الانتقالي على الصديق الكبير .

وقال شخص بارز والعضو السابق في جماعة الإخوان المسلمين: “إذا غادر الصديق الكبير سينتهي عهد ثورة فبراير .

في القضية الأوسع ضد الكبير وعشرات المسؤولين التنفيذيين الآخرين ، برأت المحكمة المتهمين وفي البداية غادر الكبير إلى تونس وبدأ العمل في فرع بنك ABC المحلي ولكن بعد ذلك عُرضت القضية على محكمة أخرى وحُكم على الكبير غيابيًا بالسجن ثلاث سنوات.

ووفق المجلة فقال الكبير : “لم أعد إلى ليبيا لمدة عام تقريبًا أثناء تقديم الاستئناف خلال ذلك الوقت عمل الكبير مع رجل أعمال ليبي ذو علاقات جيدة يدعى محمد عقيل وهو صديق قديم كما اعترف الكبير بحماية رئيس استخبارات القذافي عبد الله السنوسي وفي النهاية برأت محكمة الاستئناف الكبير من جميع التهم واستأنف مسيرته المهنية في بنك ABC ​برعاية فرحات بن قدارة كما أصبح فيما بعد محافظًا للبنك المركزي وفق ما أوردته المجلة .