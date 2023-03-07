وزارة الخدمة المدنية توضح تفاصيل هامة بشأن عمل لجنة الإفراجات المالية

أوضحت وزارة الخدمة المدنية بحكومة الوحدة الوطنية، أن الاختصاص الأصيل الممنوح للجنة الإفراجات المالية بالوحدات الإدارية هو فقط التعامل مع المعينين الجدد (تعيينات، عقود) أما فيما يخص من أوقفت مرتباتهم لأي سبب (ازدواجية أو خطأ في الرقم الوطني، أو عدم وجود رقم مالي) فهذا الإجراء من اختصاص وزارة المالية ولا علاقة لوزارة الخدمة المدنية به.

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها أن عمل اللجنة طيلة فترة تكليفها بإدخال بيانات المعنيين، بالإفراج ومطابقة مستنداتهم وبياناتهم عبر منظومة الربط، بينها وبين الوحدات الإدارية بهدف إحالة كل من تصل بياناته لوزارة المالية.

ووجهت الوزارة دعوةً لكافة الوحدات الإدارية بالإسراع في إدخال بيانات ومستندات موظفيها عبر منظومة الربط بهدف إحالتها المالية.

ونوهت الوزارة إلى إنها بجاهزية تامة وبانتظار وزارة المالية لإمكانية صرف مرتبات المعنيين حسب توفر التغطية المالية.