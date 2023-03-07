“الكبير” يتابع مع رئيس الوزراء استعدادات الحكومة لشهر رمضان المبارك

اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” ، مع رئيس الوزراء بالوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة”، وبحضور رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك”، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء “عادل جمعة” ومستشار المحافظ “مصطفى المانع” .

تناول الاجتماع متابعة استعدادات الحكومة لـشهر رمضان المبارك من حيث توفر السلع الأساسية وضبط الأسعار وصرف المرتبات وعلاوة الزوجة وعلاوة الأبناء، والمعاشات الأساسية عن شهر مارس قبل الشهر الكريم، والاتفاق على إتمام الإجراءات المُشار إليها وإحالتها للمركزي للبدء في التنفيذ.

وكذلك خطة إنشاء (500) مدرسة جديدة، والإطلاع على الخطوات المُنجزة في هذا المشروع العام وضرورة إشراك البلديات في إعمال المتابعة والإشراف لضمان التنفيذ.

كما تم الاتفاق على متابعة خطة الشركة العامة للكهرباء من أجل زيادة القدرة الإنتاجية، وانطلاق عدد من المشروعات الجديدة المعتمدة التي ستساهم في ذلك.

وفي الختام أكد المجتمعون على أهمية المشروع وتكثيف الجهود للانطلاق، على أن يشمل في مرحلته الأولى المدارس المتهالكة ومدارس الصفيح في كل المدن والمناطق الليبية، وفق تصاميم حديثة وجدول زمني محدد وأدوات تنفيذ محلية قادرة، لحاجة بلادنا لمؤسسات تعليمية جديدة، والتأكيد على زيادة الإفصاح والشفافية في كافة الإجراءات الحكومية، من مصروفات وتعاقدات وإجراءات إدارية بالتنسيق مع المصرف المركزي وديوان المحاسبة.

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