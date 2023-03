الروبوتات.. صناعة رائجة في ليبيا، ووزارة الاقتصاد تستحدث قسما لها

طول الأعوام الأخيرة باتت صناعة الروبوتات في ليبيا تلقى رواجا بين طلاب الجامعات ومراحل المتوسط والإعدادية، إضافةً إلى إقامة منافسات محلية وإقليمية داخل ليبيا، مثل الألعاب الذكية والمهارية وأخرى فيما يعرف بالمصارعة الروبوتية، حتى تمخض عن ذلك تأهل فريق ليبي إلى بطولة كأس العالم في مجال الروبوتات بالولات المتحدة الأمريكية، وإعلان وزارة الاقتصاد استحداث قسم خاص بها.

تأهل فريق “ليبوتكس سكوت تيم” الكشاف إلى نهائيات بطولة العالم للروبوتات التي ستقام في أمريكا، بعد حصوله على الترتيب الأول في بطولة ليبيا الإقليمية المختصة بتصميم وبناء برمجة الروبوت، التي أقيمت بمشاركة أكثر من 100 فريق من كل مدن ليبيا.

“اقتصاد المعرفة”

وعلى ضوء تلك المنافسة، أكد وزير الاقتصاد “محمد الحويج” أهمية قيادة اقتصاد المعرفة والمعلوماتية بأهداف خطة الوزارة الوطنية للعلوم والابتكار ونقل التقنية وتطبيقاتها.

كما أعلن الحويج، خلال لقائه فريق ” ليبوتكس سكوت تيم” استحداث قسم جديد يحمل “اسم اقتصاد المعرفة”، مؤكدا أن الوزراة ستدعمه لتطوير التكنولوجيا المعرفية دعما مباشرا، وفق ما أفاده.

البطولات ليبية

منذ شهر فبراير الماضي وحتى الآن، تجرى في ليبيا بطولاتان إحداهما محلية في بنغازي، والأخرى إقليمية في جنزور بالعاصمة طرابلس، وقد شهدت كلا البطولتين إيجابيات تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي.

إذ تُوّج في بنغازي فريق الروبوتات الليبي من ذوي الإعاقة (متلازمة داون) بجائزة التحفيز، كما تأهل في بطولة جنزور فريق “ليبوتكس سكوت تيم” إلى بطولة العالم القادمة في كأس العالم بالولايات المتحدة الأمريكية.

ليبيانو.. روبوت يتحدث الليبية

وفي نوفمبر 2021 أعلن عن في معرض ليبيا للتقنية في نسخته التاسعة عن روبوت من صناعة محلية يقدم خدمات معلوماتية ويتحدث بعض الكلمات باللهجة الليبية، ليكون ضمن سلسلة اهتمام الشباب الليبي بفن صناعة الروبوتات.

هذا، وللروبوتات في ليبيا 3 مجالات، الأول في مجال اللعبة المهارية والذكية الذي يناط به أداء وظيفة مهارية مثل نقل بعض الأجسام إلى أماكن معينة بواسطة الروبوت، إضافة إلى مجال المصارعة بالروبوت الذي يقوم على التنافس بين قدرات الأجهزة المصنعة، والثالث وهو الأقل نشاطا في مجال تقديم الخدمات.

