“الدبيبة” يوجّه وزارة الاقتصاد والحرس البلدي لضبط الأسعار في شهر رمضان

عقد رئيس الحكومة الوطنية السيد”عبدالحميد الدبيبة” يوم أمس الأحد اجتماعاً مع وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج” ورئيس جهاز الحرس البلدي”رجب قطوسة” ومدير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية المُكلّف، وعدد من مديري الإدارات بالوزارة.

وطالب”الدبيبة” من جهاز الحرس البلدي ومركز الرقابة القيام بدورهما في متابعة صلاحية السلع، والزيادة غير المقبولة في الأسعار.

وأكّد على ضرورة متابعة استيراد اللحوم واعتماد الدول المورَّدة منها، ومدى مطابقتها للشروط الصحيّة وضمان طريقة الذبح، وعدم التهاون بهذا الأمر.

وطالب رئيس الوزراء من الجهات ذات العلاقة إلى تشكيل غرفة طوارئ خلال شهر رمضان المبارك لمتابعة السوق المحلي وتوفر السلع وضبط أسعارها، والعمل بجدية إلى عقد لقاءات متواصلة مع التجار ورجال الأعمال من أجل ضبط توفّر السلع وتحديد أسعارها.

وأشار وزير الاقتصاد والتجارة “الحويج” إلى أنّ السلع الأساسية متوفّرة بشكل كامل، وأنّ الوزارة تولي اهتماماً كبيراً من أجل متابعة الاعتمادات المستندية المفتوحة خلال الأشهر الماضية والذي بدوره سينعكس بشكل إيجابي على تخفيض الأسعار وتوفر السلع.