“باشاغا” يشكل لجنة لرصد أسعار السلع بالسوق المحلي

أصدر رئيس الحكومة الليبية “فتحي باشاغا” بصفته وزير الاقتصاد والتجارة المكلف بالحكومة قرارا بتشكيل لجنة برئاسة “جمعة الرقاص” تتولى لرصد أسعار السلع بالسوق المحلي.

ونص القرار على أن تتولى اللجنة رصد الأسعار بشكل أسبوعي وشهري وسنوي، وإعداد مؤشرات الزيادة والانخفاض ومقارنتها بأسعار السنوات الماضية وتحليل أسباب الزيادة والانخفاض لكل سلعة على حدة.

وأكد “باشاغا” على ضرورة أن تقدم اللجنة تقريرا مفصلا كل أسبوعين مع توضيح أسباب التغيرات التي تطرأ في الأسعار، مشيرا إلى صرف مكافأة مالية لرئيس وأعضاء اللجنة.

