رئيس الحكومة يؤكد عزمها إنشاء خط كهربائي يغذي أوروبا بالطاقة الشمسية.. هل سنرى قريبا محطات توليد كهرباء بالطاقة الشمسية في ليبيا؟

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ، اليوم الثلاثاء 7 مارس 2023، أن ليبيا عازمة على إنشاء خط كهربائي يغذي أوروبا بالطاقة الشمسية، مؤكداً وجود الإمكانات المتاحة لإنتاج هذا النوع من الطاقة.

وأعلن الدبيبة خلال كلمته في افتتاح فعاليات منتدى الاقتصاد الليبي الألماني الثاني، المنعقد في طرابلس، فتح أبواب الاستثمار لكل الشركات في مجالات الطاقة الموجودة حالياً.

وأوضح الدبيبة أن حكومته تريد استثماراً حقيقياً في النفط والغاز الموجود في ليبيا، مع دعم القطاع الخاص الذي سيكون العمود الفقري في البلاد بالمستقبل القريب والبعيد حسب قوله.