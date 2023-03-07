عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” اليوم الثلاثاء اجتماعا ضم رئيس الوزراء “عبدالحميد الدبيبة” ورئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء “عادل جمعة” ومستشار المحافظ مصطفى المانع.

حيث تم خلال الاجتماع متابعة استعدادات الحكومة لشهر رمضان، من حيث توفر السلع الأساسية وضبط الأسعار وصرف المرتبات وعلاوة الزوجة وعلاوة الأبناء، والمعاشات الأساسية عن شهر مارس قبل الشهر الكريم، والاتفاق على إتمام الإجراءات المُشار إليها وإحالتها للمركزي للبدء في التنفيذ.

كما تم الاتفاق على متابعة خطة الشركة العامة للكهرباء من أجل زيادة القدرة الإنتاجية، وانطلاق عدد من المشروعات الجديدة المعتمدة التي ستساهم في ذلك.

وناقش الاجتماع أيضا خطة إنشاء (500) مدرسة جديدة، والإطلاع على الخطوات المُنجزة في هذا المشروع العام وضرورة إشراك البلديات في إعمال المتابعة والإشراف لضمان التنفيذ.

وفي الختام أكد المجتمعون، أهمية المشروع وتكثيف الجهود للانطلاق، على أن يشمل في مرحلته الأولى المدارس المتهالكة ومدارس الصفيح في كل المدن والمناطق الليبية، وفق تصاميم حديثة وجدول زمني محدد وأدوات تنفيذ محلية قادرة، لحاجة بلادنا لمؤسسات تعليمية جديدة.

وتم التأكيد على زيادة الإفصاح والشفافية في كافة الإجراءات الحكومية، من مصروفات وتعاقدات وإجراءات إدارية بالتنسيق مع المصرف المركزي وديوان المحاسبة.

The post “الكبير” يجتمع بـالدبيية وشكشك لمتابعة علاوة الزوجة والأبناء وصرف المرتبات وضبط الأسعار قبل شهر رمضان appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا