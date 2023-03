المصرف المركزي يكشف بأن إجمالي إيرادات الدولة خلال شهري يناير وفبراير من هذا العام بلغ 15.2 مليار دينار

كشف مصرف ليبيا المركزي في بيانه بشأن الإيراد والإنفاق خلال شهري يناير وفبراير من العام الحالي 2023، بأن إجمالي إيرادات الدولة بلغ نحو 15 مليار و200 مليون دينار فيما وصل الإتفاق خلال نفس الفترة 7 مليارات و300 مليون دينار خصصت ليند المرتبات فقط أي بفائض بلغ حوالي 7 مليارات و900 مليون دينار.

وأوضح المصرف المركزي في بيانه بأن الإيرادات النفطية مثلت أكثر من 99% من إيرادات الدولة إذ وصلت إلى 15.1 مليار دينار، منها مبلغ 4.7 مليار دينار إيرادات مبيعات نفطية و10.4 مليارا إيرادات عن إتاوات على الشركات الأجنبية خلال السنوات الماضية، في حين لم تتجاوز الإيرادات السيادية الأخرى من الضرائب والجمارك وغيرها 119 مليون دينار فقط.

