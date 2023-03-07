خاص.. العناصر الطبية والطبية المساعدة يكافؤون بخفض مرتباتهم .. هذه التفاصيل

أوضح الدكتور عبدالله أحمد أحد العناصر التابعة لوزارة الصحة لصحيفة صدى الاقتصادية أن العناصر الطبية والطبية المساعدة تضررت كثيراً من القرارات العبثية لحكومة الوحدة الوطنية ومن معاملة وزارة المالية لهذه الفئة حيث قامت وزارة المالية بتخفيض مرتباتهم والتراجع عن وعود الحكومة رغم كل مايعانيه العناصر الطبية والطبية المساعدة من نقص الإمكانيات وعدم توفر الظروف المناسبة لمثل هذه المهنة ناهيك عن عدم توفر الأمن داخل المستشفيات والمراكز الصحية .

وأضاف “أحمد” أن هذه الإجراءات تهدد قطاع الصحة بشكل كامل وسببت في عزوف عدد كبير من العمل بالمستشفيات العامة وأن كل مايحدث هو حرب ممنهجة على القطاع الصحي العمومي .

وأشار “أحمد قائلاً أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية للأسف الشديد أحد الشخصيات التي تحرض على قطاع الصحة متناسيا عدم قيامه بواجباته إتجاه هذا القطاع الحساس ونحن نطالب بإقالة وزير الصحة بسبب عدم قيامه بأي من واجبات اتجاه هذا القطاع.

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