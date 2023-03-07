اقتصاد

المركزي يفصح عن إجمالي إستخدامات الدولة للنقد الأجنبي

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

كشف مصرف ليبيا المركزي عن استخدامات الدولة للنقد الأجنبي وتتمثل في انفاق مرتبات العاملين مليون ، والعلاج بالخارج مليون ، ومؤسسة النفط 124 مليون ، وحوالات لصالح جهات أخرى 3 مليون .

أما دفعات اعتمادات قائمة لصالح الجهات العامة تتمثل في جهاز الإمداد الطبي 81 مليون، العامة للكهرباء 96 مليون، والتعليم والتعليم العالي 11 مليون، وجهات أخرى 17 مليون .

أما استخدامات المصارف فتتمثل في اعتمادات مليار و732 مليون ، وحوالات 42 مليون ، والأغراض الشخصية تفوق المليون ، مع الإشارة إلى إلتزامات قائمة 7.7 مليار .

ويتضح بالتقرير أن إجمالي إستخدامات النقد الأجنبي 11.1 مليار دولار.

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صحيفة صدى الاقتصادية

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