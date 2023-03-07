تفاصيل اجتماع الدبيبة والاتفاق بشأن الأسعار وصرف المرتبات و علاوة الزوجة والأبناء

عقد صباح اليوم بمكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي، اجتماع ضم رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، ومحافظ المركزي الصديق الكبير ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة ومستشار المحافظ مصطفى المانع.

وتم خلال الاجتماع متابعة استعدادات الحكومة لـ شهر رمضان الكريم، من حيث توفر السلع الأساسية وضبط الأسعار وصرف المرتبات وعلاوة الزوجة وعلاوة الأبناء، والمعاشات الأساسية عن شهر مارس قبل الشهر الكريم، والاتفاق على إتمام الإجراءات المُشار إليها وإحالتها للمركزي للبدء في التنفيذ.

كما تم الاتفاق على متابعة خطة الشركة العامة للكهرباء من أجل زيادة القدرة الإنتاجية، وانطلاق عدد من المشروعات الجديدة المعتمدة التي ستساهم في ذلك.

وناقش الاجتماع أيضا خطة إنشاء (500) مدرسة جديدة، والإطلاع على الخطوات المُنجزة في هذا المشروع العام وضرورة إشراك البلديات في إعمال المتابعة والإشراف لضمان التنفيذ.

وفي الختام أكد المجتمعون، أهمية المشروع وتكثيف الجهود للانطلاق، على أن يشمل في مرحلته الأولى المدارس المتهالكة ومدارس الصفيح في كل المدن والمناطق الليبية، وفق تصاميم حديثة وجدول زمني محدد وأدوات تنفيذ محلية قادرة، لحاجة بلادنا لمؤسسات تعليمية جديدة.

وتم التأكيد على زيادة الإفصاح و الشفافية في كافة الإجراءات الحكومية، من مصروفات وتعاقدات وإجراءات إدارية بالتنسيق مع المصرف المركزي وديوان المحاسبة.