التجاري الوطني يتصدر قائمة مبيعات النقد الأجنبي.. وهذا ما كشفه المركزي بالتفاصيل

كشف مصرف ليبيا المركزي عن المبالغ المباعة للمصارف حتى 28 فبراير المنقضي ، وحاز مصرف التجاري الوطني بالترتيب الأول من حيث مبيعات النقد الأجنبي بقيمة تتجاوز 452 مليون دولار .

يليه اليقين بقيمة تفوق 393 مليون ومن ثم الأمان بقيمة تتجاوز 381 مليون ، والجمهورية يتجاوز 370 مليون ، أما المبالغ المباعة عبر الوحدة تجاوزت 271 مليون ، والنوران تجاوز 253 مليون، يليهم الإسلامي بقيمة تفوق 219 مليون.

أما المتحد فقد فاقت مبيعاته من النقد الأجنبي 198 مليون ، والصحاري بقيمة تتجاوز 142 مليون، والخليج الأول تفوق 93 مليون.

والوفاء بقيمة 77.253 مليون ، والسراي بقيمة تتجاوز 64 مليون، وشمال أفريقيا تفوق 59 مليون والأندلس تفوق 44 مليون.

كما بلغت مبيعات التضامن 38.40 مليون، يليه الواحة بقيمة تتجاوز 8 مليون ، والمتوسط تقارب 7 مليون ، وأكثر من مليون بلغت مبيعات الليبي الخارجي ، يليه التجارة والتنمية بقيمة 486 ألف .

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