اقتصاد

الحرس البلدي: تشكيل غرفة طوارئ لمتابعة أسعار السلع الغذائية في شهر رمضان ومعاقبة المخالفين

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية

أكد مدير مكتب التحري وجمع المعلومات بجهاز الحرس البلدي “عماد السائح”، الثلاثاء، تشكيل غرفة طوارئ بالجهاز؛ لوضع تسعيرة مناسبة للمواطنين، ومتابعتها خلال شهر رمضان المبارك، تشمل السلع الغذائية الأساسية واللحوم والخضروات.

وأضاف السائح، في تصريح للرائد، أن الجهاز سينشر بشكل يومي التسعيرة المعتمدة للسلع الأساسية؛ ليكون المواطن على علم بالأسعار الحقيقية، وستتابع من قبل فرق الحرس البلدي بشكل يومي.

وبين السائح أن هناك عقوبات صارمة ستتخذ ضد المخالفين من التجار تصل إلى حد إقفال متاجرهم لمدة شهر كامل.

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    شبكة الرائد الاعلامية

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