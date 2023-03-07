مصرف ليبيا المركزي يكشف عن قيمة مصروفات مجلس الوزارء بحكومة الوحدة الوطنية والجهات التابعة لها

كشف تقرير مصرف ليبيا المركزي عن قيمة إنفاق مجلس الوزارء بحكومة الوحدة الوطنية والجهات التابعة له الفترة من 1 يناير إلى غاية 28 فبراير حيث بلغت قيمة المصروفات ديوان مجلس الوزارء 8.082 مليون دينار ، وبلغت قيمة المصروفات بمركز المعلومات والتوثيق برئاسة الوزارء 186 ألف دينار ، وبلغت قيمة المصروفات للأمانة العامة للتكامل الليبي السوداني 26 ألف دينار، وبلغت قيمة المصروفات بالجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة 137 ألف ، وبلغت قيمة المصروفات بالجهاز التنفيذي للطيران الخاص 2.134 مليون دينار ، وبلغت قيمة المصروفات باللجنة العليا للطفولة 82 ألف دينار ، وبلغت مصروفات المركز الوطني لتطوير الاقتصادي 860 ألف دينار

كما بلغت مصروفات المركز الوطني لدعم القرار 786 ألف دينار ، وبلغت مصروفات المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون 1.080 مليون دينار ، وبلغت قيمة مصروفات الهيئة العامة للمعلومات 1.289 مليون دينار ، وبلغت قيمة المصروفات للجهات الأمنية 184.786 مليون دينار ،وبلغت قيمة مصروفات جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية 2.276 مليون دينار ، وبلغت قيمة المصروفات بصندوق ليبيا للمساعدات والتنمية 464 ألف دينار

هذا وبلغت قيمة المصروفات بقناة ليبيا الرسمية 1.196 مليون دينار وبلغت قيمة المصروفات بقناة ليبيا الوطنية 10.464 مليون دينار وبلغت قيمة المصروفات بمركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية والأمنية 10 مليون دينار ، وبلغت قيمة المصروفات بمصلحة التخطيط العمراني 2 مليون دينار وبلغت قيمة المصروفات بمعهد تاجورني مالطا 2.134 مليون دينار ، وبلغت قيمة المصروفات بمفوضية المجتمع المدني 196 ألف وبلغت قيمة المصروفات بهيئة المشروعات العامة 1.986 مليون دينار

وأوضح التقرير أن مصروفات هيئة دعم وتشجيع الصحافة بلغت 3.596 مليون دينار وبلغت قيمة المصروفات وكالة الأنباء الليبية 1.411 مليون وبلغت قيمة المصروفات جهاز إدارة المدنية القديمة طرابلس 1.221 مليون دينار وبلغت قيمة المصروفات المركز الوطني الإدارة الأزمات 150 ألف دينار وبلغت قيمة المصروفات الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي 20 ألف دينار وبلغت قيمة المصروفات جهاز تنمية وتطوير الجنوب 250 ألف دينار وبلغت قيمة المصروفات جهاز تنمية وتطوير المنطقة الوسطى 500 ألف دينار

وبلغت قيمة المصروفات جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية 759 ألف دينار وبلغت قيمة المصروفات بصندوق إعمار مدينة مرزق 600 ألف دينار وبلغت قيمة المصروفات بمجمع القران الكريم 150 ألف وبلغت قيمة المصروفات جهاز الطيران الإلكتروني 4 مليون دينار وبلغت قيمة المصروفات صندوق إعمار جنوب طرابلس وسهر الجفارة 500 ألف دينار وبلغت قيمة المصروفات صندوق إعمار مدينتي بنغازي ودرنة 500 ألف دينار وبلغت قيمة المصروفات صندوق إعمار مدنية سرت 500 ألف دينار وبلغت قيمة المصروفات المنطقه الاقتصادية مصراتة 250 ألف بإجمالي مصروفات مجلس الوزراء والجهات التابعة له 244.577 مليون دينار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية