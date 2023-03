خلال شهري يناير وفبراير.. المركزي يسجل عجزا في النقد الأجنبي بقيمة 7.9 مليار دولار

قال مصرف ليبيا المركزي إن إيرادات شهري يناير وفبراير بلغت 15.2 مليار دينار، مقابل إنفاق عام بلغ 7.3 مليارات دينار تصدره باب المرتبات فقط.

وأوضح المركزي أن إيرادات النقد الأجنبي بلغت 3.2 مليارات دولار، بينما بلغت استخداماته 11.1 مليار دولار، ليسجل عجزا بلغ 7.9 مليار دولار.

وذكر المصرف المركزي أن إيرادات مبيعات النفط بلغت 4.7 مليار، وإتاوات النفط عن السنوات السابقة بلغت 10.5 مليار، وإيرادات الضرائب بلغت 31 مليونا، وإيرادات الجمارك 25 مليونا، وإيرادات قطاعي الاتصالات وبيع المحروقات بالسوق المحلي صفرا، و63 مليون دينار إيرادات أخرى.

وأضاف المركزي أن مصروفات مجلس النواب بلغت 158 مليون دينار، والمجلس الأعلى للدولة مليوني دينار، والمجلس الرئاسي 56 مليون دينار، وحكومة الوحدة الوطنية 244 مليون دينار.

وأشار المركزي إلى تلقيهم بيانات مرتبات شهري يناير وفبراير من وزارة المالية في 20 فبراير، وأنه قام بتنفيذها فور وصولها.

المصدر: مصرف ليبيا المركزي

