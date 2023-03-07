“المركزي” يكشف عن مصروفات مجلس النواب والجهات التابعة له

كشف بيان مصرف ليبيا المركزي اليوم عن مصروفات مجلس النواب والجهات التابعة له خلال الفترة من 1 يناير حتي 28 فبراير 2023، حيث وصلت نفقات ديوان مجلس النواب أكثر من 12 مليون دينار ، وبلغت نفقات المجلس الأعلى للقضاء 3 مليون دينار ، وبلغت نفقات دار الافتاء الليبية أكثر من 671 ألف دينار وبلغت نفقات المحكمة العليا أكثر من 5 مليون دينار.

كما بلغت أيضاً نفقات المفوضية العليا للانتخابات أكثر من 1 مليون دينار ، وبلغت نفقات الهيئة العليا لتطبيق معايير توالي المناصب العامة أكثر من 58 أف دينار ، وبلغت نفقات مجلس التخطيط الوطني أكثر من 821 ألف دينار ، وبلغت نفقات مجلس الثقافة العامة أكثر من 400 ألف دينار ، وبلغت نفقات مركز الرقابة على الأغذية والأدوية أكثر من 61 مليون دينار، وبلغت نفقات هيئة الرقابة الإدارية طرابلس أكثر من 36 مليون دينار، وبلغت نفقات هيئة الرقابة الإدارية المنطقة الشرقية أكثر من 5 مليون دينار ، وبلغت نفقات ديوان المحاسبة طرابلس أكثر من 13 مليون دينار، وبلغت نفقات ديوان المحاسبة المنطقة الشرقية أكثر من 7 مليون دينار .

هذا وبلغت نفقات مركز الإعلام الليبي لدراسات والاستشارات – القاهره “الخارجي” أكثر من 1 مليون دينار، ونفقات مركز الإعلام الليبي للدراسات والاستشارات – القاهره ”محلي” أكثر من 658 ألف دينار، وبلغت قيمة نفقات المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان أكثر من 1 مليون دينار، وقيمة نفقات مجلس الأمن القومي 6 مليون دينار، وبهذا فقد بلغ إجمالي نفقات مجلس النواب والجهات التابعة له أكثر من 158 مليون دينار .

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