خاص..لتفشي الفساد.. محامي عام طرابلس يخاطب الصور للتحقيق مع “سليمان سالم” ..والدبيبة يمدد فترة عمله

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مراسلة محامي عام طرابلس بتاريخ 21 فبراير الماضي إلى النائب العام للتحقيق مع مدير عام مصلحة الجمارك “سليمان سالم” ومدير الإدارة العامة للشؤون المالية “موسى محمد” ، ومدير مديرية جمارك زوارة “شكري دهان” وذلك فيما نُسب لهم من تهم جنائية.

ووفق لما تحصلت صدى حصرياً عليه فقد أقر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بعد مراسلة المحامي العام بتمديد مدة عمل مدير عام المصلحة لخمس سنوات .

وبحسب مصادر خاصة فلم يتم إلى حد الآن التحقيق بشكل رسمي مع سليمان سالم أو اتخاذ أي إجراء حياله ، على الرغم من حضوره إلى مكتب النائب العام بالأسابيع الماضية ، مع تخوف عدة متخصصين من إيقاف عمليات التحقيق بعد قرار “الدبيبة” المذكور ، خصوصاً بعد تقرير الرقابة الذي يوضح فساد مدير عام المصلحة ورفع الحصانة عليه حتى للتحقيق معه.

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