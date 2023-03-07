مصرف ليبيا المركزي يحجب مصروفات الوزيرة نجلاء المنقوش

حجب مصرف ليبيا المركزي، مصروفات وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، خلال بيانه عن الإيراد والإنفاق لشهري يناير وفبراير للعام الجاري 2023، دون توضيح الأسباب .

وفي وقت سابق، كشف بيان مصرف ليبيا المركزي اليوم عن مصروفات مجلس النواب والجهات التابعة له خلال الفترة من 1 يناير حتي 28 فبراير 2023.

ووصلت نفقات ديوان مجلس النواب أكثر من 12 مليون دينار ، وبلغت نفقات المجلس الأعلى للقضاء 3 مليون دينار ، وبلغت نفقات دار الافتاء الليبية أكثر من 671 ألف دينار وبلغت نفقات المحكمة العليا أكثر من 5 مليون دينار.

وبلغت نفقات المفوضية العليا للانتخابات أكثر من 1 مليون دينار ، وبلغت نفقات الهيئة العليا لتطبيق معايير توالي المناصب العامة أكثر من 58 أف دينار ، وبلغت نفقات مجلس التخطيط الوطني أكثر من 821 ألف دينار ، وبلغت نفقات مجلس الثقافة العامة أكثر من 400 ألف دينار .

وبلغت نفقات مركز الرقابة على الأغذية والأدوية أكثر من 61 مليون دينار، وبلغت نفقات هيئة الرقابة الإدارية طرابلس أكثر من 36 مليون دينار، وبلغت نفقات هيئة الرقابة الإدارية المنطقة الشرقية أكثر من 5 مليون دينار ، وبلغت نفقات ديوان المحاسبة طرابلس أكثر من 13 مليون دينار، وبلغت نفقات ديوان المحاسبة المنطقة الشرقية أكثر من 7 مليون دينار .