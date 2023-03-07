“الحويج” يتابع قرار تشكيل غرفة طوارئ لمتابعة توفر السلع الأساسية

اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج” اليوم الثلاثاء 7 مارس اجتماعاً تحضيرياً ضم كل وكيل الشؤون التجارية بالوزارة ورئيس جهاز الحرس البلدي ومستشار الوزير ومدير إدارة التجارة الداخلية ومدير إدارة الشؤون القانونية ومندوب عن وزارة العمل والتأهيل.

وتناول الاجتماع قرار رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية رقم 107 لسنة 2023 بتشكيل غرفة طوارئ لمتابعة توفر السلع الأساسية الصادر يوم أمس 6 مارس 2023 موضع التنفيذ الفوري .

كما اتفق المجتمعون على عقد الاجتماع الأول للغرفة بكامل أعضائها يوم الاحد الموافق 12 بمقر الحرس البلدي جنزور وتحديد أرقام مباشرة لتلقى الشكاوي فيما يتعلق بإختصاصات الغرفة، وقد تقرر إضافة مدير الإدارة الفنية بمصلحة الجمارك إلى غرفة الطوارئ لضمان إنسياب السلع والبضائع عبر المنافذ الجمركية المختلفة ، وتشكيل لجان فرعية من مدريات الحرس البلدي بالبلديات برئاسة الحرس البلدي بالبلدية وعضوية مراقبات الاقتصاد والتجارة بالبلديات والإصحاح البيئي ، على أن تقدم تقريرها بشكل يومي عن السلع والأسعار.

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