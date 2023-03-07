الاستعداد لرمضان وضبط الأسعار وصرف مرتبات مارس قبل حلول الشهر الكريم محور اجتماع الدبيبة والكبير وشكشك

عقد صباح اليوم الثلاثاء بمقر مصرف ليبيا المركزي، اجتماع ضم رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة ، ومحافظ المركزي الصديق الكبير ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة ومستشار المحافظ مصطفى المانع.

وتناول الاجتماع استعدادات الحكومة لشهر رمضان لكريم، وتوفر السلع الأساسية وضبط الأسعار وصرف المرتبات وعلاوة الزوجة وعلاوة الأبناء، والمعاشات الأساسية عن شهر مارس قبل حلول الشهر، والاتفاق على إتمام الإجراءات المشار إليها وإحالتها للمركزي للبدء في التنفيذ.

كما تطرق الاجتماع لخطة إنشاء 500 مدرسة جديدة، والاطلاع على الخطوات المنجزة في هذا المشروع العام وضرورة إشراك البلديات في إعمال المتابعة والإشراف لضمان التنفيذ.