كشف مصرف ليبيا المركزي في بيان له اليوم الثلاثاء بأن إجمالي استخدامات النقد الأجنبي خلال شهري يناير وفبراير من العام الحالي 2023 بلغ 11.1 مليار دولار، بينما لم يتجاوز إجمالي إيرادات النقد الأجنبي الموردة إلى مصرف ليبيا المركزي خلال نفس الفترة 3.2 مليار دولار، أي بعجز وصل إلى 7 مليار و900 مليون دولار.

وأوضح المصرف المركزي في بيانه بأنه قام خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بتغذية حسابات المصارف التجارية بمبلغ تجاوز 3 مليارات دولار، منها مبلغ مليار و732 مليون دولار للاعتمادات، ومبلغ مليار و304 مليون دولار للأغراض الشخصية ومبلغ 42 مليون دولار حوالات، أما القيمة الأكبر من استخدامات النقد الأجنبي بحسب البيان فوضعت تحت بند التزامات قائمة بقيمة وصلت إلى 7 مليار و700 مليون دولار دون توضيح طبيعة هذه الالتزامات وأوجه صرفها.

The post المصرف المركزي يكشف عن وجود عجز في النقد الأجنبي بقيمة 7.9 مليار دولار خلال شهري يناير وفبراير فقط من العام الحالي appeared first on قناة تبادل.

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