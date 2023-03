“الكيلاني” تناقش مع مدير عام مصرف الجمهورية مستجدات صرف منحة الزوجة والاولاد والبنات فوق السن 18

ناقشت وزيرة الشؤون الاجتماعية “وفاء الكيلاني” خلال اجتماع مع مدير عام مصرف الجمهورية مستجدات صرف منحة الزوجة والاولاد والبنات فوق سن الثامنة عشرة ومتابعة شحن البطاقات وإرسال الرقم السري .

تم خلال الاجتماع بضرورة التنسيق مع مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية من أجل تسهيل وصول المنحة لمستحقيها ومعالجة بعض المواضيع المتعلقة بسير عمل المشروع، كذلك تم التأكيد على العمل من خلال منظومة المصرف التي بينت ان اقل من 10% من المبالغ المشحونة في بطاقات ايفاء غير مستهلكة، وهو يعتبر مؤشر على ان استخدام المستحقات للبطاقة يسير بشكل جيد.

حيث تم الاتفاق على حزمة من الاجراءات لتذليل الصعوبات، بأن يقوم المصرف باعادة ارسال الارقام السرية لجميع البطاقات التي لم تتم عليها اجراءات السحب او الشراء، تواصله مع شركتي المدار وليبيانا للتاكد من استلام الرسائل واعادة الارسال لمن لم يتم استلام الرسالة .

ومن ضمن هذه الاجراءات التي تم الاتفاق عليها بأن يقوم المصرف بتطوير خدمات الرسائل القصيرة للتواصل مباشرةً مع المستفيدات من بطاقة “ايفاء” لطلب اعادة ارسال الرقم السري وخدمة طلب اعادة تفعيل البطاقة وخدمة الاستعلام عن الرصيد وخدمة طلب بدل فاقد وغيرها من الخدمات الخاصة بالبطاقة، والعمل على فتح قنوات دفع اخرى متنوعة والتي ستعطي للشريحة المستهدفة مرونة اكثر في الاستفادة من المنحة.

حيث بينت منظومة مصرف الجمهورية بأن المعلومات المتوفرة، مانسبته 5% من البطاقات المشحونة غير نشطة، كما تم الاتفاق على إعادت ارسال أرقام سرية لها، وأن مانسبته 8% من المبالغ المشحونة من بطاقات الايفاء غير مستهلكة.

واختتم الاجتماع بتأكيد “الكيلاني” بحرصها على اهمية الإسراع في تنفيذ هذه الإجراءات خدمة، وذلك بحضور مدير إدارة البطاقات المصرفية ومشرف عام مشروع المنحة ومدير عام المشروع والفريق التقني لبطاقة ايفاء.

