انخفاض إنتاج النفط الخام الليبي إلى مليون و205 آلاف برميل يوميا

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط انخفاض إنتاج النفط الخام، اليوم الثلاثاء 7 مارس 2023، إلى مليون و205 آلاف برميل، بينما بلغ إنتاج المكثفات 54 ألف برميل خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي، إلى مليار و 28 مليون قدم مكعب، حيث إن استهلاك شركة الكهرباء بلغ 810 ملايين قدم مكعب، و 136 مليون قدم مكعب لمؤسسة النفط، و79 قدما مكعبا لمجمع الحديد والصلب، ومجموعة مصانع أخرى صغيرة، بينما تمت تغذية مصانع الأسمنت بمقدار 3 ملايين قدم مكعب.