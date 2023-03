أكد رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي”،اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع مع الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “عبد الله باتيلي”، على دعم كافة الجهود المبذولة من أجل الوصول لانتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية العام 2023 م على أن تؤسس على الملكية الوطنية.

حيث قدم “باتيلي”خلال الاجتماع إلى “المنفي” إحاطةً كاملةً حول لقاءاته و محادثاته الأخيرة بشأن ليبيا، بالإضافة لإحاطته الأخيرة التي تقدم بها إلى مجلس الأمن، مؤكداً على أهمية الدور الذي يقوم به الرئاسي في دعم جهود الأمم المتحدة في ليبيا، والتوفيق بين الأطراف الليبية.

The post “المنفي” يؤكد خلال لقاءه مع “باتيلي” على دعم كافة الجهود المبذولة من أجل الوصول لانتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية العام الحالي appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا