المصرف المركزي: إيرادات النقد الأجنبي خلال شهرين 3.2 مليار دولار والاستخدامات 11.1 مليار دولار

أكد مصرف ليبيا المركزي، في بيان له اليوم الثلاثاء 7 مارس 2023، أن إيرادات النقد الأجنبي خلال شهري يناير وفبراير بلغت 3.2 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي الاستخدامات والالتزامات القائمة بالنقد الأجنبي خلال الفترة نفسها 11.1 مليار دولار.

وبحسب المركزي فإن استخدامات النقد الأجنبي، كانت بمبلغ مليون دولار مرتبات العاملين بالخارج، والعلاج بالخارج مليون دولار، دعم المؤسسة الوطنية للنفط 124 مليون دولار، حوالات لصالح جهات أخرى لم يتم الكشف عنها 3 ملايين دولار، جهاز الإمداد الطبي 81 مليون دولار، الشركة العامة للكهرباء 96 مليون دولار، التعليم والتعليم العالي 11 مليون دولار، جهات أخرى 17 مليون دولار.

وأوضح المركزي أن قيمة الاعتمادات المستندية بلغت مليارا و732 مليون دولار، والحوالات 42 مليون دولار، الأغراض الشخصية مليار و304 ملايين دولار، بينما بلغ إجمالي استخدامات المصارف التجارية 3,078 مليار دولار، والتزامات قائمة 7.7 مليار دولار.