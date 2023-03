“العجيلي” لتبادل: منتدى اللقاءات الثنائية “B2B” بين الشركات الليبية والتونسية هام جداً في طرحه لمشاريع شراكة تتوجه للأسواق الدولية

قال سفير تونس لدي ليبيا “الاسعد العجيلي” خلال مقابلته مع قناة تبادل الاقتصادية، بإن منتدى اللقاءات الثنائية “B2B” بين الشركات الليبية والتونسية هام جداً بحيث يقرب رجال الاعمال البلدين من بعض ويطرح مشاريع شراكة لتوجه للأسواق الدولية والاقليمية، ومن القطاعات الموجود في هذه الشراكة الصحة، والخدمات والتجارة، كذلك قطاع البناء.

وأوضح “العجيلي” بأن جميع رجال ممثلين من جميع المصانع الكبرى في تونس، مضيفًا بأنه يأمل من هذا المنتدى الخروج بنتائج إيجابية خصوصاً أن هذا يأتي من أجل التعاون المثمر بمركزي النهوض بالصادرات التونسي وتنمية الصادرات الليبي، ليشاركوا بوفود مشتركة في 7 معارض خارجية في المستقبل لأهميته.

وأضاف “العجيلي” بأنه حضر هذا المنتدى أكثر من 200 رجل أعمال من البلدين.

