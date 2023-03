ناقش وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” اليوم الثلاثاء خلال اجتماع تحضيري مع وكيل الشؤون التجارية بالوزارة ورئيس جهاز الحرس البلدي، بتشكيل غرفة طورائ لمتابعة توفر السلع الأساسية الصادر يوم أمس من قبل رئيس الحكومة في موضع التنفيذ الفوري، بحضور مستشار الوزير ومدير إدارة التجارة الداخلية ومدير إدارة الشؤون القانونية ومندوب عن وزارة العمل والتأهيل.

حيث اتفق الحضور على عقد الاجتماع الأول للغرفة بكامل اعضائها يوم الاحد المقبل بمقر الحرس البلدي جنزور وتحديد أرقام مباشرة لتلقى الشكاوي فيما يتعلق بإختصاصات الغرفة، وتقرر إضافة مدير الإدارة الفنية بمصلحة الجمارك إلى غرفة الطوارئ لضمان إنسياب السلع والبضائع عبر المنافذ الجمركية المختلفة.

كذلك تشكيل لجان فرعية من مدريات الحرس البلدي بالبلديات برئاسة الحرس البلدي بالبلدية وعضوية مراقبات الاقتصاد والتجارة بالبلديات والإصحاح البيئي ، على أن تقدم تقريرها بشكل يومي عن السلع والاسعار.

The post “الحويج” يتابع قرار “الدبيبة” بشأن توفير السلع الأساسية في موضع التنفيذ الفوري appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا