تغييرات جديدة.. «المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاربعاء 08 مارس 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاربعاء 08 مارس 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8576 دينار، مسجلاً ارتفاعاً ملحوظاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1165 دينار، والجنيه الاسترليني 5.7436 دينار، والدولار الكندي 3.5294 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2567 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.294 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3225 دينار، والدينار التونسي 1.5427 دينار، والدرهم المغربي 0.4654 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: