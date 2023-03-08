الدولار يرتفع اليورو ينخفض في السوق الرسمية

الوطن| رصد

ارتفع متوسط سعر الدولار في السوق الرسمية مقابل الدينار اليوم الأربعاء، إلى 4.85 دينار، مقابل 4.82 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

بينما تراجع سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.74 دينار مقابل 5.80 دينار أمس، وسعر اليورو إلى 5.11 دينار مقابل 5.15 دينار أمس.

وعلى صعيد العملات العربية، صعد سعر الريال السعودي إلى 1.29 دينار مقابل 1.28 دينار أمس، وسعر الدرهم الإماراتي إلى 1.32 دينار من 1.31 دينار أمس، في حين ثبت سعر الدينار التونسي عند 1.54 دينار.

وتاليا قائمة لأسعار العملات: