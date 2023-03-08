الذهب والنفط أبرز ضحايا كلمة رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي أمام الكونجرس

“إن البنك المركزي الأمريكي قد يرفع الفائدة أعلى من المستويات المتوقعة سابقا بسبب استمرار الضغوط التضخمية القوية” هذا ما قاله رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول الأمس أثناء حديثه أمام لجنة الكونجرس الأمريكي.

وأضاف أيضا أن رغم أن التضخم الأساسي ليس مرتبطا بأسعار الطاقة إلا أنه لم يهبط بالشكل الذي أملناه، ولا يزال أمامه الكثير من الوقت للهبوط.

بهذه اللهجة بدأت الأسواق تتوقع أن يرفع البنك الفيدرالي الأمريكي الفائدة إلى 50 نقطة أساس بدلا من 25 نقطة، حسب ما اتفق عليه أعضاء الفيدرالي في اجتماعهم السابق.

وهبطت أسعار الذهب بعد تصريحات باول من مستويات 1845 إلى 1820 دولارا للأوقية أي انخفاض بنسبة 1.20 %، فيما هبط سعر برميل نفط من مستويات 86 دولارا إلى 83.70 دولارا للبرميل أي انخفاض بنسبة 3 %.

سعر الدولار مقابل الدينار

وبعد هذه التصريحات والاستمرار في رفع أسعار الفائدة إلى أكثر من 25 نقطة أساس، سيضع الدولار في مستويات مرتفعة بعد أن كان في رحلة هبوط من نهاية السنة الماضية، ومن المتوقع أن يرتفع الدولار أمام الدينار ليصل أو يتجاوز مستويات 4.90 دينار للدولار في مصرف ليبيا المركزي خلال الفترة القادمة.