ادارة الرقابة بالمركزي تكشف لتبادل عن استخدام المصارف من النقد الاجنبي والتي بلغت 3 مليار دولار خلال بداية هذا العام

كشفت ادارة الرقابة على المصارف بمصرف ليبيا المركزي في تصريح خاص لتبادل اليوم الاربعاء ، بإن اجمالي استخدمات من النقد الاجنبي خلال فترة من 1-1 حتى 28-2-2023، أكثر من 3 مليار دولار، مقابل 2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2022 بزيادة تقدر بـ402 مليون دينار، اي بمعدل 15.0‎%.

وأوضحت “إدارة الرقابة” بأن شكلت الاعتمادات المستندية مانسبته 56.3‎%، من إجمالي استخدامات المصارف من النقد الاجنبي، فيما شكلت الاغراض الشخصية نسبة 42.4‎% من الاجمالي، في حين لم تسجل الحوالات الا مانسبته 1.3‎% من اجمالي الاستخدامات.

وبينت “ادارة الرقابة بالمركزي” بأن بلغ عدد الشركات والمصانع والجهات العامة والاخرى المستفيدة للحصول على النقد الاجنبي “855” شركة، يأتي ذلك ضمن طلبات المصارف المقبولة لتغطية الاعتمادات المستندية والحوالات عدا الاغراض، حيث بلغ عدد الطلب 2400، ومعظم هذه الطلبات لتغطية الاعتمادات سجلت 2099 طلب بنسبة 87.5‎%.

