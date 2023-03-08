شاهد.. تحذير هام وعاجل بشأن ثمار البرتقال التونسي

حذر موقع Rappel، المختص بالتحذير من المنتجات وهو موقع رسمي يتبع الحكومة الفرنسية، حذر المواطنين من عدم إستهلاك البرتقال التونسي المعروف بإسم البرتقال المالطي والذي يصدر من تونس الي فرنسا ودول اخرى من ضمنها ليبيا.

وأوضح الموقع إن سبب التحذير، لوجود بقايا لمادة من المبيدات الحشرية تسمي كلوربيرفس Chlorpyrifos ، هذه المادة غير مسموح بها حسب القوانين الاوروبية 396/2005 تناول هذه المادة وهي من بقايا المبيدات يسبب مخاطر صحية للمستهلكين تختلف شدتها بحسب الكمية التي يتم تناولها.

وفيمايخص ليبيا، اغلب التقارير الاخبارية تؤكد ان هذا الصنف من البرتقال يتم تصديره الي ليبيا ، ويجدر الحذر، بعدم استهلاك هذا الصنف الا اذا تأكد خلوه بعد الكشف عليه وذلك كإجراء احترازي لحماية الصحة العامة.

مرفق:

صور لعينات البرتقال من فرنسا

صورة لسبب منع استهلاك البرتقال في فرنسا

ملاحظة: التحذير بتاريخ اليوم 7 مارس 2023

رابط الموقع الرسمي وبه التحذير

https://rappel.conso.gouv.fr/fiche-rappel/9539/Interne