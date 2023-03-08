ارتفاع جنوني لأسعار السلع في غدامس

الوطن| رصد

أكد عميد بلدية غدامس قاسم المانع، أن المواطنين بالبلدية يعانون من ارتفاع في أسعار السلع الغذائية الأساسية مع اقتراب شهر رمضان.

وقال المانع إن نسبة ارتفاع الأسعار تتراوح بين (45% – 50%) مقارنة بأسعار السلع الغذائية في طرابلس.

وأضاف أن التجار يحملون أسباب ارتفاع أسعار السلع إلى ارتفاع تكلفة نقل البضائع من العاصمة إلى غدامس بسبب بُعد المسافة.

ولفت المانع إلى أن المواطنين يعانون أيضًا من تأخر صرف رواتبهم وإن توفرت السيولة النقدية فإن سقف السحب لا يتجاوز 1000 دينار شهريًا، وهو لا يكفي لتغطية احتياجاتهم.