خاص.. “صدى الاقتصادية” تتحصل على تقرير إدارة الرقابة بالمركزي الخاص بإستخدامات المصارف للنقد الأجنبي

​تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على تقرير إدارة الرقابة على المصارف والنقد الخاص بإستخدامات المصارف من النقد الأجنبي خلال الفترة ( 1/1 – 28 /2/2023)

حيث بلغ إجمالي إستخدامات المصارف من النقد الأجنبيخلال الفترة (1/1 – حتى 28 / 2 /2023 ) نحو3,078,886,837 دولار، مُقابل 2,676,748,043 دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2022، بزيادةقدرها نحو 402,138,794 مليون دولار. أي بمعدل نمو بلغ 15.0%

حيث شكلت الأعتمادات المستندية ما نسبته 56.3% من إجمالي إستخدامات المصارف من النقد الأجنبي،فيما شكلت الأغراض الشخصية نسبة 42.4% من الإجمالي ، في حين لم تشكل الحوالات إلا مانسبته 1.3% من إجمالي الإستخدامات .

إستخدامات المصــــارف الفعلية من النقد الأجنبي لكافة الأغراض

” مليون دولار “

البند من 1/1 حتى 28/02من عام 2022 من 1/1 حتى 28/02 من عام 2023 مقدار التغير نسبة التغير% – الإعتمادات المستندية 1,617,993,788 1,732,107,206 114,113,418 7.1 – الحوالات 15,512,179 42,387,668 26,875,490 173.3 – الأغراض الشخصية 1,043,242,076 1,304,391,963 261,149,887 25.0 الإجمــــــالي 2,676,748,043 3,078,886,837 402,138,794 15.0

المبالغ المُباعة للمصارف من النقد الأجنبي لكافة الأغراض:

في إطار مُتابعة إدارة الرقابة على المصارف والنقد لطلبات الشراء المقبُولة للإعتمادات المُستندية والحوالات، المُقدمة من المصارف عبر منظومة مُتابعة طلبات التغطية، وكذلك منظومة مبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية، طبقاً لقرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم (1) لسنة 2020 بِشأن تعديل ســعر صــرف الدينار الليبــي، ومنشــور إدارة الرقابــة على المصارف والنقــد رقــم (9/2020).

بلغ إجمالي المبالغ المُباعة للمصارف من النقد الأجنبي خلال الفترة (1/1 – حتى 28 / 2 /2023) ، من خلال منظومة متابعة طلبات الشراء والتغطية، ومبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية بمصرف ليبيا المركزي نحو 3,078,886,837 دولار، مُقابل 2,676,748,043 دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2022، بإرتفاع قدره نحو 402,138,794 دولار.

ومن خلال الإطلاع على الجدول أدناه للقيم المُباعة من النقد الأجنبي حسب المصارف، يتضح أن المصرف التجاري الوطني أحتل الترتيب الأول كأكثر المصـــارف إستخداماً للنقد الأجنبي خلال الفترة (1/1 – حتى 28/02/2023) مسجلاً حصة سوقية بلغت 14.7%، حيثُ بلغ إجمالي المبالغ نحو 452,717,358 دولار، يليهِ في المرتبة الثانية مصرف اليقين بقيمة بلغت 393,553,280 دولار متفوقاً على مصرف الأمان للتجارة والإستثمار الذي جاء في المرتبة الثالثة بقيمة 381,211,064 دولار، ثُم مصرف الجمهورية في المرتبة الرابعة بقيمة 370,523,114 دولار، ثُم تأتي من حيث الأهمية النسبية المصــــــــارف التالية حســـــــب الترتيب : مصرف الوحدة ، مصرف النوران ، المصرف الإسلامي الليبي ، المصرف المتحد ومصرف الصحارى ، إلى أخره من المصـــــــــــارف كما موضح بالجدول أدناه والذي يحوي أيضاً الترتيبالذي كانت عليه المصارف خلال نفس الفترة من العام الماضي 2022.

ترتيب المصارف حسب إجمالي المبالغ المُباعة من النقد الأجنبي

المصرف من 1/1 حتى 28/02 من عام 2022 من 1/1 حتى 28/02 من عام 2023 الترتيب القيمة بالدولار الحصة السوقية الترتيب القيمة بالدولار الحصة السوقية المصرف التجاري الوطني 3 312,963,446 11.7% 1 452,717,358 14.7% مصرف اليقين 4 235,946,868 8.8% 2 393,553,280 12.8% مصرف الأمان للتجارة والإستثمار 1 460,173,313 17.2% 3 381,211,064 12.4% مصرف الجمهورية 2 448,444,308 16.8% 4 370,523,114 12.0% مصرف الوحدة 9 119,998,204 4.5% 5 271,830,640 8.8% مصرف النوران 6 182,800,556 6.8% 6 253,054,535 8.2% المصرف الإسلامي الليبي 7 162,231,556 6.1% 7 219,277,419 7.1% المصرف المتحد للتجارة والإستثمار 8 158,295,935 5.9% 8 198,024,036 6.4% مصرف الصحارى 5 221,101,124 8.3% 9 142,825,509 4.6% مصرف الخليج الأول الليبي 10 101,810,937 3.8% 10 93,607,172 3.0% مصرف الوفاء 15 29,917,962 1.1% 11 77,253,398 2.5% مصرف السراي للتجارة والإستثمار 14 40,138,014 1.5% 12 64,785,157 2.1% مصرف شمال أفريقيا 11 71,679,691 2.7% 13 59,622,838 1.9% مصرف الأندلس 17 9,093,193 0.3% 14 44,349,118 1.4% مصرف التضامن 19 590,415 0.0% 15 38,450,857 1.2% مصرف الواحة 13 49,044,086 1.8% 16 8,765,953 0.3% مصرف المتوسط 16 11,843,480 0.4% 17 6,989,598 0.2% المصرف الليبي الخارجي 12 53,771,279 2.0% 18 1,558,992 0.1% مصرف التجارة والتنمية 18 6,903,675 0.3% 19 486,800 0.0% مصرف الأجماع العربي 20 0 0.0% 20 0 0.0% الإجمالي – 2,676,748,043 100.0% – 3,078,886,837 100.0%

المبالغ المُباعة للمصارف من النقد الأجنبي ( حسب الغرض)

” القيم بالدولار “

ت المصرف الإعتمادات المستندية الحوالات الأغراض الشخصية من 1/1 حتى 28/02 من عام 2022 من 1/1 حتى 28/02 من عام 2023 من 1/1 حتى 28/02 من عام 2022 من 1/1 حتى 28/02 من عام 2023 من 1/1 حتى 28/02 من عام 2022 من 1/1 حتى 28/02 من عام 2023 1- المصرف التجاري الوطني 98,001,054 167,880,705 156,424 4,202,801 214,805,968 280,633,852 2- مصرف اليقين 203,107,626 245,730,590 49,137 4,649,577 32,790,105 143,173,114 3- مصرف الأمان 94,969,708 99,748,801 0 0 365,203,605 281,462,263 4- مصرف الجمهورية 272,022,307 172,436,018 50,501 175,596 176,371,500 197,911,500 5- مصرف الوحدة 117,401,965 218,246,158 103,600 613,412 2,492,639 52,971,069 6- مصرف النوران 159,216,488 188,751,725 811,186 1,198,303 22,772,882 63,104,507 7- المصرف الإسلامي الليبي 134,578,233 175,624,969 2,227,255 10,697,733 25,426,068 32,954,717 8- المصرف المتحد 64,808,946 56,596,147 18,300 3,193,939 93,468,689 138,233,950 9- مصرف الصحارى 136,284,387 42,592,371 1,552,359 2,418,812 83,264,377 97,814,327 10- مصرف الخليج الأول الليبي 101,753,959 89,363,450 56,978 4,180,722 0 63,000 11- مصرف الوفاء 29,397,927 76,697,633 0 0 520,035 555,765 12- مصرف السراي 39,315,490 63,616,563 0 0 822,524 1,168,594 13- مصرف شمال أفريقيا 64,827,202 44,795,988 6,549,890 8,914,085 302,600 5,912,765 14- مصرف الأندلس 9,079,693 42,676,044 13,500 1,673,074 0 0 15- مصرف التضامن 590,415 38,450,857 0 0 0 0 16- مصرف الواحة 33,446,687 1,317,838 0 0 15,597,399 7,448,115 17- مصرف المتوسط 9,441,470 6,587,203 0 0 2,402,010 402,395 18- المصرف الليبي الخارجي 49,750,230 994,147 3,923,049 469,615 98,000 95,230 19- مصرف التجارة والتنمية 0 0 0 0 6,903,675 486,800 20- مصرف الأجماع العربي 0 0 0 0 0 0 – الإجمالي الكلي 1,617,993,788 1,732,107,206 15,512,179 42,387,668 1,043,242,076 1,304,391,963

ثانياً : طلبات المصارف المقبُولة لتغطية الإعتمادات المستندية والحوالات عدا الأغراض الشخصية خلال خلال الفترة (1/1 – حتى 28 / 2 /2023):

بلغ عدد الشركات والمصانع والجهات العامة والجهات الأخرى ( 855) مستفيدوالتي تمت الموافقة على طلباتهم خلال الفترة (1/1 – حتى 28 / 2 /2023)للحصول على النقد الأجنبي بعدد طلبات بلغ نحو 2400 طلب، معظم هذه الطلبات لتغطية الأعتمادات المستندية والتي سجلت 2099 طلب بنسبة 87.5%كما هو موضح بالجدول التالي :-

نوع التحويل عدد الطلبات الأهمية النسبية % إعتمادات مستندية 2099 %87.5 حوالات تجارية 107 %4.5 حوالات الطيران 73 %3.0 حوالات أخرى 68 %2.8 حوالات التأمين 31 %1.3 حوالات مرتبات – أجانب 22 %0.9 الإجمالي 2400 100 %

طلبات المصارف لتغطية الإعتمادات المستندية والحوالات

(حسب أهم البُلدان المستفيدة )

من خلال الإطلاع على الجدول أدناه لقيم طلبات المصارف لشراء النقد الأجنبي حسب البلدان المستفيدة خلال الفترة (1/1 – حتى 28 / 2 /2023)، يتضح أن مانسبته 44.4% من تحويلات المصـــــارف لتغطية الإعتمادات المستندية أوالحوالات الأخرى كانت لدولة الإمارات العربية المتحدة تم جاءت دولة تركيا في المرتبة التانية بنسبة 8.1% تم سويسرا وتونس بنسب 5.7% و 5.6% على التوالي، والجدول التالي يوضح أهم عشرون بلد مستفيد .

ت البلد المستفيد القيمة بالدولار الأهمية النسبية % 1- الإمارات العربية المتحدة 860,329,014 44.4 2- تركيا 156,098,175 8.1 3- سويسرا 110,939,579 5.7 4- تونس 109,163,426 5.6 5- الصين 100,972,990 5.2 6- إيطاليا 86,236,403 4.5 7- كوريا الجنوبية 78,558,946 4.1 8- مصر 51,961,063 2.7 9- إسبانيا 47,987,357 2.5 10- هونج كونج S.A.R. 44,885,494 2.3 11- (بريطانيا ( المملكة المتحدة 38,556,933 2.0 12- تايلاند 25,057,797 1.3 13- المانيا 24,049,384 1.2 14- النمسا 24,000,378 1.2 15- هولندا 22,488,141 1.2 16- فرنسا 18,920,244 1.0 17- كندا 10,256,714 0.5 18- اليابان 10,155,027 0.5 19- السويد 9,351,522 0.5 20- بلجيكا 7,822,227 0.4

طلبات المصارف لشراء النقد الأجنبي

(حسب أهم بُلدان منشأ السلع أو الخدمات )

من خلال الإطلاع على الجدول أدناه لقيم طلبات المصارف لشراء النقد الأجنبي حسب بلدان منشأ السلع أو الخدمات خلال الفترة (1/1 – حتى 28 / 2 /2023) ، يتضح أن مصر قد أحتلت المرتبة الأولى حيث شكلت السلع أو الخدمات ذات المنشأ المصري نسبة 18.8% من الإجمالي طلبات الشراء المقبولة، تم جاءت واردات السلع أو الخدمات ذات المنشأ التركي في المرتبة الثانية مشكلة مانسبته 18.1% من الإجمالي، وشكلت السلع أوالخدمات ذات المنشأ الصيني نسبة 9.8% محتلة المرتبة الثالثة خلال الفترة ، فيما سجلت السلع والخدمات ذات المنشأ التونسي مانسبته 6.5% ، وذات المنشأ الهندينسبة 6.0% والجدول التالي يوضح عشرون بلد منشأ للسلع أو الخدمات .

ت بلد منشأ السلع أو الخدمات القيمة بالدولار الأهمية النسبية % 1- مصر 363,179,649 18.8 2- تركيا 350,177,437 18.1 3- الصين 189,749,218 9.8 4- تونس 125,707,046 6.5 5- الهند 116,333,277 6.0 6- روسيا الاتحادية 112,146,618 5.8 7- كوريا الجنوبية 70,454,512 3.6 8- إيطاليا 59,866,529 3.1 9- أوكرانيا 52,963,860 2.7 10- الإمارات العربية المتحدة 49,889,553 2.6 11- المانيا 44,977,829 2.3 12- البرازيل 30,888,123 1.6 13- إسبانيا 30,035,510 1.6 14- تايلاند 26,353,462 1.4 15- الولايات المتحدة 25,227,049 1.3 16- الأرجنتين 24,705,475 1.3 17- هولندا 21,484,414 1.1 18- هونج كونج S.A.R. 21,449,638 1.1 19- اوروبا 15,590,895 0.8 20- بلجيكا 14,732,632 0.8

طلبات المصارف المقبولة لشراء النقد الأجنبي حسب القطاعات

خلال الفترة (1/1 – حتى 28 / 2 /2023)

القطاع عدد الشركات أو المصانع أو الجهات القطاع الخاص 806 القطاع العام 23 قطاع المصارف 3 حوالات مرتبات وجهات متنوعة 23 الإجمالي 855

• للقطاع الخاص:

بلغ عدد شركات ومصانع القطاع الخاص (806) التى تمت الموافقة على طلباتها للحصول على النقد الأجنبي لتغطية الإعتمادات المستندية والحوالات الأخرى موزعة بين 769 شركة وعدد 37 مصنع خلال الفترة (1/1 – حتى 28/02/2023)، حيث أحتلت طلبات المصارف لشراء النقد الأجنبي من قبل القطاع الخاص لإستيراد مُستلزمات الأنتاج والتشغيل المرتبة الأولى من إجمالي طلبات الشراء خلال الفترة، حيث شكلت مانسبته 13.1% من إجمالي طلبات شراء النقد الأجنبي، فيما أحتلت طلبات تغطية إستيراد مواد خام لمستلزمات الصناعة المرتبة الثانية من حيث الأهمية النسبية لِتُشكل نحو5.4%، فيما شكلت طلبات تغطية إستيراد القمح الصلب 4.0% و إستيراد الحديد 4.0% من الإجمالي ، والجدول التالي يوضح طلبات الشراء لأهم خمسُون سلعة أو خدمة خلال الفترة (1/1 – حتى 28/02/2023).

طلبات شراء أهم خمسُون سلعة أو خدمة – قطاع خاص

خلال الفترة (1/1 – حتى 28/02/2023)

ت تصنيف السلع القيمة بالدولار الأهمية النسبية % 1- مستلزمات انتاج وتشغيل 226,201,784 13.1 2- مواد خام لمستلزمات صناعة الالمونيوم والـ PVC 92,998,461 5.4 3- قمح صلب 70,042,385 4.0 4- حديد 69,510,431 4.0 5- السكر 59,425,358 3.4 6- معدات الكترونية 55,227,492 3.2 7- السيارات 45,507,474 2.6 8- مواد تنظف 42,403,960 2.4 9- ذرة 41,813,600 2.4 10- مواد بناء 39,755,158 2.3 11- أجهزة هاتف محمول وملاحقاته 39,520,777 2.3 12- زيت طهي 38,798,903 2.2 13- الالات زراعية 36,902,840 2.1 14- قمح طري 33,604,278 1.9 15- كرتون 31,851,906 1.8 16- تونة 30,685,654 1.8 17- مواد بناء خاص بالارضيات والبلاط 28,142,455 1.6 18- اجهزة ومعدات تبريد وتكييف 26,257,955 1.5 19- شعير 24,698,000 1.4 20- أثاث أخر 22,401,233 1.3 21- اجهزة كهربية متنوعة 22,133,196 1.3 22- مواد وأوراق تعبئية وتغليف 22,041,170 1.3 23- صويا 21,468,066 1.2 24- معجون طماطم 21,438,251 1.2 25- مصبعات 21,433,048 1.2 26- البسكويت والشكلاطة والحلوة 20,580,742 1.2 27- إطارات 19,796,559 1.1 28- ورق تعبئئة وتغليف 19,731,092 1.1 29- لحوم مجمدة 18,560,281 1.1 30- أدوية 18,242,895 1.1 31- دواجن ولحوم دواجن مجمدة 17,898,930 1.0 32- حليب اطفال 17,738,936 1.0 33- سجائر وتبغ بإنواعه 16,922,227 1.0 34- مستلزمات طبية 16,353,690 0.9 35- معدات طبية 15,482,780 0.9 35- عجول 14,453,323 0.8 37- اخشاب 14,373,000 0.8 38- طوب حراري 13,859,057 0.8 39- حفاظات 13,340,708 0.8 40- اعلاف 12,677,855 0.7 41- حليب مجفف 11,936,511 0.7 42- جبنة مطبوخة 11,604,219 0.7 43- علب فارغة 10,401,023 0.6 44- شاشات 10,243,601 0.6 45- زيوت السيارات والالات 9,819,247 0.6 46- مواد منزلية وكهربائية 9,642,229 0.6 47- حليب مبخر 8,457,337 0.5 48- شاهي 8,449,779 0.5 49- مستلزمات انتاج زراعية 7,614,107 0.4 50- أجهزة حاسب الى وملحقاته 7,425,127 0.4

طلبات الشراء حسب أهم خمسُون شركة – قطاع خاص

خلال الفترة (1/1 – حتى 28/02/2023)

ت الشركة أو المصنع القيمة بالدولار 1 شركة البنيان لصهر ودرفلة المعادن 37,875,965 2 شركة الموسم للصناعات الغذائية ومضارب الارز 34,017,845 3 شركة حوض شمال افريقيا لصناعة وتحلية وتعبئة مياه الشرب 26,112,400 4 شركة النسيم للصناعات الغذائية 23,160,384 5 شركة الجودة العالمية الاولي لصناعة الاعلاف ومطاحن الدقيق والصناعات الغذائية 21,818,420 6 شركة المعمورة الأولى لاستيراد المواد الغذائية 19,218,104 7 شركة دروب ليبيا لاستراد وسائل النقل وملحقاتها 17,778,785 8 شركة الوسام الذهبي لصناعة الدقيق والمطاحن والاعلاف ومضارب الارز 17,775,800 9 شركة وادي الكوف للمطاحن والأعلاف ومضارب الأرز 17,293,300 10 شركة المتحدة الجديدة لإستيراد التبغ والسجائر ومستلزماتها 13,449,714 11 شركة بادية الخير للمطاحن والاعلاف والمكرونة 13,371,780 12 شركة بنيان ليبيا المستقبل لاستيراد الأجهزة والمواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها والأجهزة ا 13,113,956 13 شركة الريحان لصناعة المواد الغذائية 12,918,756 14 شركة الجاهزة لاستيراد المواد الغذائية 12,731,200 15 شركة ظل التين لصناعة الالبان ومشتقاتها 12,502,000 16 شركة جود الاولي لاستيراد المواد الخام 12,347,628 17 شركة الاصالة الذهبية للمطاحن ومضارب الارز 12,309,000 18 شركة الركن لصناعة الالمونيوم 11,957,378 19 شركة الاختيار لصناعة البي في سي 11,744,103 20 شركة الركن الالكتروني لصناعة الاجهزة الالكترونية والكهربائية 11,656,554 21 شركة الرائد قروب لاستيراد المواد الخام 11,545,600 22 شركة الجيد لاستيراد المواد الغدائية 11,360,165 23 شركة الافاضل المثالية لاستيراد المواد الخام 10,841,400 24 شركة اضواء النيزك لاستيراد الاجهزة الالكترونية والاجهزة والمواد الكهربائية والغير كهربائية وملحقاتها 10,484,991 25 شركة الجيد للصناعات الغذائية 10,401,924 26 شركة افاق الغد الجديدة لاستيراد الاجهزة والمواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 9,930,650 27 شركة الرفيق الدائم للصناعات المعدنية والبلاستيكية 9,877,170 28 شركة أبتهاج الطبيعة لاستيراد المواد الغذائية 9,770,000 29 شركة تويوتا ليبيا تجارة السيارات وقطع الغيار واستيراد والتصدير 9,693,967 30 شركة مجموعة الأتقان لصناعة مواد التنظيف 9,429,930 31 شركة لمسة الحياة لاستيراد المعدات والادوية والمستحضرات الطبية ومستلومات الام والطفل 9,406,740 32 شركة سما المراعي للمطاحن وصناعة الاعلاف ومضارب الارز 9,130,237 33 شركة نبراس الخير لصناعة الاعلاف وطحن الحبوب 9,088,080 34 شركة السد لصناعة الاعلاف الحيوانية 8,800,000 35 شركة طرابلس الكبرى لصناعة وتعبئة وتغليف الطماطم والمواد الغدائية 8,680,000 36 شركة الاوتار الصناعية لصناعة الاجهزة الالكترونية والكهربائية 8,671,905 37 شركة شمس الوطن الاولى لاستيراد الاجهزة الكهربائية والالكترونية وملحقاتها وقطع غيارها 8,526,141 38 شركة السواعد للصناعات الخشبية 8,519,474 39 شركة السد العالى لصناعة الاجهزة الالكترونية 8,439,964 40 شركة التواصل الاول للصناعات الورقية 8,167,925 41 شركة الشروق الليبية للمطاحن والأعلاف 8,112,000 42 شركة انوار المدينة لاستيراد الاجهزة والمواد الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيارها 8,105,267 43 شركة النهج الامثل للصناعات الغذائية 7,871,315 44 شركة موسم التميز لصناعة الدقيق والاعلاف ومضارب الارز 7,789,839 45 شركة الفائدة الذهبية للصناعات الغذائية 7,707,161 46 شركة افريقيا لتعبئة المشروبات 7,698,361 47 شركة شريان الحياة لاستيراد المواد الغذائية 7,600,000 48 شركة أصايل ليبيا لاستيراد مواد البناء والمواد الصحية وملحقاتها 7,523,260 49 شركة الرشيد لصناعة الاجهزة الالكترونية والكهربائية 7,307,675 50 شركة المراعي الخصبة للمطاحن و الاعلاف ومضارب الارز 7,240,950

• القطاع العام

بلغ عدد شركات القطاع العام التى تمت الموافقة على طلباتها للحصول على النقد الأجنبي لتغطية الإعتمادات المستندية والحوالات الأخرى 23 جهة خلال الفترة (1/1 – حتى 28/02/2023)، حيث أحتلت طلبات المصارف لشراء النقد الأجنبي من قبل القطاع العام صندوق التضامن الإجتماعي لتوريد سيارات خاصة بذوي الاعاقة المرتبة الأولى من إجمالي طلبات الشراء خلال الفترة، حيث شكلت مانسبته 26.3% من إجمالي طلبات شراء النقد الأجنبي، فيما أحتلت متطلبات شركة ليبيانا للهاتف المحمول المرتبة الثانية من حيث الأهمية النسبية لِتُشكل نحو 25.0%، فيما شكلت طلبات تغطية إستيراد مستلزمات الانتاج والتشغيل 22.5% ، والجدول التالي يوضح طلبات الشراء الفترة.

طلبات شراء حسب السلعة أو الخدمات – قطاع عام

خلال الفترة (1/1 – حتى 28/02/2023)

ت تصنيف السلع القيمة بالدولار الأهمية النسبية % 1- الهيئةالعامة لصندوق التضمان الاجتماعي – توريد سيارات خاصة بذوي الاعاقة 51,900,000 26.3 2- متطلبات شركة ليبيانا للهاتف المحمول 49,363,211 25.0 3- مستلزمات انتاج وتشغيل 44,579,436 22.5 4- مستلزمات الشركة العامة الكهرباء 8,039,172 4.1 5- شركة المدار الجديد 7,887,467 4.0 6- خدمات اتصالات وتقنية معلومات 7,689,778 3.9 7- أجهزة الالكترونية 4,333,530 2.2 8- جهاز مشروعات الاسكان والمرافق 4,061,781 2.1 9- حوالات شركات خطوط الطيران 3,403,734 1.7 10- الخطوط الجوية الأفريقية 2,712,739 1.4 11- حوالات شركات التأمين 2,440,191 1.2 12- متطلبات تشغيل وصيانة المواني 2,436,025 1.2 13- قرطاسية 1,994,750 1.0 14- شركة ليبيا للاتصالات والتقنية 1,323,811 0.7 15- صندوق الرعاية الاجتماعية 1,300,694 0.7 16- طلبات الخطوط الجوية الليبية 1,232,452 0.6 17- منزلية و كهرومنزلية 813,828 0.4 18- مواد البناء ومستلزمات التشييد 740,896 0.4 19- احتياجات التشغيل لشركة معاملات 634,800 0.3 20- الشركة العامة لاستيراد السلع الامنية 578,825 0.3 21- الشركة الليبية للموانئ 215,939 0.1 22- مسلتزمات تشغيل المواني 15,112 0.01

طلبات الشراء حسب الجهات – قطاع عام

خلال الفترة (1/1 – حتى 28/02/2023)

ت الجهة القيمة بالدولار 1 شركة ليبيانا للهاتف المحمول 72,327,904 2 الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي 51,900,000 3 جهاز تنمية و تطوير المراكز الإدارية 20,268,177 4 شركة المدار الجديد 14,191,141 5 الشركة العامة للكهرباء المساهمة 8,039,172 6 شركة الخطوط الجوية الافريقية 6,116,473 7 جهاز تنفيذ مشروعات الاسكان و المرافق 4,061,781 8 شركة ليبيا للاتصالات والتقنية المساهمة 3,148,210 9 الشركة الاهلية للاسمنت 2,604,713 10 جهاز إنشاء وصيانة الموانئ ومرافئ الصيد البحري 2,315,300 11 شركة ليبيا للتامين 2,204,431 12 الشركة العامة للورق والطباعة 1,994,750 13 شركة الاتصالات الدولية الليبية 1,732,527 14 صندوق الرعاية الاجتماعية بوزارة الداخلية 1,300,694 15 شركة الخطوط الجوية الليبية 1,232,452 16 شركة الجيل الجديد للتقنية 1,123,447 17 شركة النظم للانشاءات الكهربائية المساهمة 813,828 18 شركة معاملات للخدمات المالية 634,800 19 الشركة العامة لاستيراد السلع الامنية المساهمة 578,825 20 شركة الانماء للاستثمارات الكهربائية 380,132 21 شركة الليبية للمواني 351,776 22 الاتحاد الليبى لشركات التامين 235,760 23 المنطقة الحرة بمصراته 141,878

• قطاع المصارف :

طلبات التغطية المقبولة – قطاع المصارف خلال الفترة (1/1 – 28 / 02 / 2023) ” مرتبة تنازلياً“ الترتيب أسم المصرف القيمة بالدولار الأمريكي 1 المصرف المتحد للتجارة و الإستثمار 3,193,939 2 شركة مصرف الأندلس 674,944 3 مصرف الامان للتجارة والاستثمار 385,949 حسب السلع والخدمات – قطاع المصارف ” مرتبة تنازلياً“ الترتيب السلع أو الخدمات القيمة بالدولار الأمريكي 1 مصاريف تشغلية للمصارف 3,193,939 2 حوالة مصرف الاندلس 674,944 3 الالات والمعدات 385,949 حسب بلد المنشأ – قطاع المصارف ” مرتبة تنازلياً“ الترتيب بلد المنشأ القيمة بالدولار الأمريكي 1 البحرين 3,193,939 2 الولايات المتحدة 450,000 3 فرنسا 284,539 4 كندا 200,000 5 الصين 101,410 6 الهند 20,000 7 (بريطانيا ( المملكة المتحدة 4,944

• جهات متنوعة وحوالات مرتبات الأجانب :

طلبات التغطية المقبولة جهات متنوعة وحوالات مرتبات الأجانب خلال الفترة (1/1 – 28 / 02 / 2023) الترتيب أسم الجهة القيمة بالدولار الأمريكي 1 عدد (22) حوالة – مرتبات أجانب 501,552 2 حوالة طيران – تحويل فائض مبيعات للخظوظ التونسية 297,058 حسب بلد المستفيد – جهات متنوعة وحوالات مرتبات الأجانب الترتيب بلد المستفيد القيمة بالدولار الأمريكي 1 تونس 297,058 2 أوكرانيا 139,716 3 بولندا 116,000 4 مصر 86,650 5 الأردن 55,770 6 بلغاريا 47,000 7 المانيا 19,580 8 الهند 19,500 9 إيطاليا 11,402 10 الفلبين 5,934

ملحق للقطاع الخاص

طلبات التغطية المقبولة خلال الفترة (1/1 – حتى 28/02/2023): قائمة بكافة الشركات والمصانع المستفيدة. طلبات الشراء حسب السلع أو الخدمات. طلبات الشراء حسب بلد منشأ السلع أو الخدمات والبلد المستفيد.

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