خاص.. “صدى الاقتصادية” تتحصل على تقرير إدارة الرقابة بالمركزي الخاص بإستخدامات المصارف للنقد الأجنبي

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على تقرير إدارة الرقابة على المصارف والنقد الخاص بإستخدامات المصارف من النقد الأجنبي خلال الفترة ( 1/1 – 28 /2/2023)
حيث بلغ إجمالي إستخدامات المصارف من النقد الأجنبيخلال الفترة (1/1 – حتى 28 / 2 /2023 ) نحو3,078,886,837 دولار، مُقابل 2,676,748,043 دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2022، بزيادةقدرها نحو 402,138,794 مليون دولار. أي بمعدل نمو بلغ 15.0%
حيث شكلت الأعتمادات المستندية ما نسبته 56.3% من إجمالي إستخدامات المصارف من النقد الأجنبي،فيما شكلت الأغراض الشخصية نسبة 42.4% من الإجمالي ، في حين لم تشكل الحوالات إلا مانسبته 1.3% من إجمالي الإستخدامات .
إستخدامات المصــــارف الفعلية من النقد الأجنبي لكافة الأغراض
” مليون دولار “
|البند
|من 1/1 حتى 28/02من عام 2022
|من 1/1 حتى 28/02 من عام 2023
|مقدار التغير
|نسبة التغير%
|– الإعتمادات المستندية
|1,617,993,788
|1,732,107,206
|114,113,418
|7.1
|– الحوالات
|15,512,179
|42,387,668
|26,875,490
|173.3
|– الأغراض الشخصية
|1,043,242,076
|1,304,391,963
|261,149,887
|25.0
|الإجمــــــالي
|2,676,748,043
|3,078,886,837
|402,138,794
|15.0
المبالغ المُباعة للمصارف من النقد الأجنبي لكافة الأغراض:
في إطار مُتابعة إدارة الرقابة على المصارف والنقد لطلبات الشراء المقبُولة للإعتمادات المُستندية والحوالات، المُقدمة من المصارف عبر منظومة مُتابعة طلبات التغطية، وكذلك منظومة مبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية، طبقاً لقرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم (1) لسنة 2020 بِشأن تعديل ســعر صــرف الدينار الليبــي، ومنشــور إدارة الرقابــة على المصارف والنقــد رقــم (9/2020).
بلغ إجمالي المبالغ المُباعة للمصارف من النقد الأجنبي خلال الفترة (1/1 – حتى 28 / 2 /2023) ، من خلال منظومة متابعة طلبات الشراء والتغطية، ومبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية بمصرف ليبيا المركزي نحو 3,078,886,837 دولار، مُقابل 2,676,748,043 دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2022، بإرتفاع قدره نحو 402,138,794 دولار.
ومن خلال الإطلاع على الجدول أدناه للقيم المُباعة من النقد الأجنبي حسب المصارف، يتضح أن المصرف التجاري الوطني أحتل الترتيب الأول كأكثر المصـــارف إستخداماً للنقد الأجنبي خلال الفترة (1/1 – حتى 28/02/2023) مسجلاً حصة سوقية بلغت 14.7%، حيثُ بلغ إجمالي المبالغ نحو 452,717,358 دولار، يليهِ في المرتبة الثانية مصرف اليقين بقيمة بلغت 393,553,280 دولار متفوقاً على مصرف الأمان للتجارة والإستثمار الذي جاء في المرتبة الثالثة بقيمة 381,211,064 دولار، ثُم مصرف الجمهورية في المرتبة الرابعة بقيمة 370,523,114 دولار، ثُم تأتي من حيث الأهمية النسبية المصــــــــارف التالية حســـــــب الترتيب : مصرف الوحدة ، مصرف النوران ، المصرف الإسلامي الليبي ، المصرف المتحد ومصرف الصحارى ، إلى أخره من المصـــــــــــارف كما موضح بالجدول أدناه والذي يحوي أيضاً الترتيبالذي كانت عليه المصارف خلال نفس الفترة من العام الماضي 2022.
ترتيب المصارف حسب إجمالي المبالغ المُباعة من النقد الأجنبي
|المصرف
|من 1/1 حتى 28/02 من عام 2022
|من 1/1 حتى 28/02 من عام 2023
|الترتيب
|القيمة بالدولار
|الحصة السوقية
|الترتيب
|القيمة بالدولار
|الحصة السوقية
|المصرف التجاري الوطني
|3
|312,963,446
|11.7%
|1
|452,717,358
|14.7%
|مصرف اليقين
|4
|235,946,868
|8.8%
|2
|393,553,280
|12.8%
|مصرف الأمان للتجارة والإستثمار
|1
|460,173,313
|17.2%
|3
|381,211,064
|12.4%
|مصرف الجمهورية
|2
|448,444,308
|16.8%
|4
|370,523,114
|12.0%
|مصرف الوحدة
|9
|119,998,204
|4.5%
|5
|271,830,640
|8.8%
|مصرف النوران
|6
|182,800,556
|6.8%
|6
|253,054,535
|8.2%
|المصرف الإسلامي الليبي
|7
|162,231,556
|6.1%
|7
|219,277,419
|7.1%
|المصرف المتحد للتجارة والإستثمار
|8
|158,295,935
|5.9%
|8
|198,024,036
|6.4%
|مصرف الصحارى
|5
|221,101,124
|8.3%
|9
|142,825,509
|4.6%
|مصرف الخليج الأول الليبي
|10
|101,810,937
|3.8%
|10
|93,607,172
|3.0%
|مصرف الوفاء
|15
|29,917,962
|1.1%
|11
|77,253,398
|2.5%
|مصرف السراي للتجارة والإستثمار
|14
|40,138,014
|1.5%
|12
|64,785,157
|2.1%
|مصرف شمال أفريقيا
|11
|71,679,691
|2.7%
|13
|59,622,838
|1.9%
|مصرف الأندلس
|17
|9,093,193
|0.3%
|14
|44,349,118
|1.4%
|مصرف التضامن
|19
|590,415
|0.0%
|15
|38,450,857
|1.2%
|مصرف الواحة
|13
|49,044,086
|1.8%
|16
|8,765,953
|0.3%
|مصرف المتوسط
|16
|11,843,480
|0.4%
|17
|6,989,598
|0.2%
|المصرف الليبي الخارجي
|12
|53,771,279
|2.0%
|18
|1,558,992
|0.1%
|مصرف التجارة والتنمية
|18
|6,903,675
|0.3%
|19
|486,800
|0.0%
|مصرف الأجماع العربي
|20
|0
|0.0%
|20
|0
|0.0%
|الإجمالي
|–
|2,676,748,043
|100.0%
|–
|3,078,886,837
|100.0%
المبالغ المُباعة للمصارف من النقد الأجنبي ( حسب الغرض)
” القيم بالدولار “
|ت
|المصرف
|الإعتمادات المستندية
|الحوالات
|الأغراض الشخصية
|من 1/1 حتى 28/02 من عام 2022
|من 1/1 حتى 28/02 من عام 2023
|من 1/1 حتى 28/02 من عام 2022
|من 1/1 حتى 28/02 من عام 2023
|من 1/1 حتى 28/02 من عام 2022
|من 1/1 حتى 28/02 من عام 2023
|1-
|المصرف التجاري الوطني
|98,001,054
|167,880,705
|156,424
|4,202,801
|214,805,968
|280,633,852
|2-
|مصرف اليقين
|203,107,626
|245,730,590
|49,137
|4,649,577
|32,790,105
|143,173,114
|3-
|مصرف الأمان
|94,969,708
|99,748,801
|0
|0
|365,203,605
|281,462,263
|4-
|مصرف الجمهورية
|272,022,307
|172,436,018
|50,501
|175,596
|176,371,500
|197,911,500
|5-
|مصرف الوحدة
|117,401,965
|218,246,158
|103,600
|613,412
|2,492,639
|52,971,069
|6-
|مصرف النوران
|159,216,488
|188,751,725
|811,186
|1,198,303
|22,772,882
|63,104,507
|7-
|المصرف الإسلامي الليبي
|134,578,233
|175,624,969
|2,227,255
|10,697,733
|25,426,068
|32,954,717
|8-
|المصرف المتحد
|64,808,946
|56,596,147
|18,300
|3,193,939
|93,468,689
|138,233,950
|9-
|مصرف الصحارى
|136,284,387
|42,592,371
|1,552,359
|2,418,812
|83,264,377
|97,814,327
|10-
|مصرف الخليج الأول الليبي
|101,753,959
|89,363,450
|56,978
|4,180,722
|0
|63,000
|11-
|مصرف الوفاء
|29,397,927
|76,697,633
|0
|0
|520,035
|555,765
|12-
|مصرف السراي
|39,315,490
|63,616,563
|0
|0
|822,524
|1,168,594
|13-
|مصرف شمال أفريقيا
|64,827,202
|44,795,988
|6,549,890
|8,914,085
|302,600
|5,912,765
|14-
|مصرف الأندلس
|9,079,693
|42,676,044
|13,500
|1,673,074
|0
|0
|15-
|مصرف التضامن
|590,415
|38,450,857
|0
|0
|0
|0
|16-
|مصرف الواحة
|33,446,687
|1,317,838
|0
|0
|15,597,399
|7,448,115
|17-
|مصرف المتوسط
|9,441,470
|6,587,203
|0
|0
|2,402,010
|402,395
|18-
|المصرف الليبي الخارجي
|49,750,230
|994,147
|3,923,049
|469,615
|98,000
|95,230
|19-
|مصرف التجارة والتنمية
|0
|0
|0
|0
|6,903,675
|486,800
|20-
|مصرف الأجماع العربي
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|–
|الإجمالي الكلي
|1,617,993,788
|1,732,107,206
|15,512,179
|42,387,668
|1,043,242,076
|1,304,391,963
ثانياً : طلبات المصارف المقبُولة لتغطية الإعتمادات المستندية والحوالات عدا الأغراض الشخصية خلال خلال الفترة (1/1 – حتى 28 / 2 /2023):
بلغ عدد الشركات والمصانع والجهات العامة والجهات الأخرى ( 855) مستفيدوالتي تمت الموافقة على طلباتهم خلال الفترة (1/1 – حتى 28 / 2 /2023)للحصول على النقد الأجنبي بعدد طلبات بلغ نحو 2400 طلب، معظم هذه الطلبات لتغطية الأعتمادات المستندية والتي سجلت 2099 طلب بنسبة 87.5%كما هو موضح بالجدول التالي :-
|نوع التحويل
|عدد الطلبات
|الأهمية النسبية %
|إعتمادات مستندية
|2099
|%87.5
|حوالات تجارية
|107
|%4.5
|حوالات الطيران
|73
|%3.0
|حوالات أخرى
|68
|%2.8
|حوالات التأمين
|31
|%1.3
|حوالات مرتبات – أجانب
|22
|%0.9
|الإجمالي
|2400
|100 %
طلبات المصارف لتغطية الإعتمادات المستندية والحوالات
(حسب أهم البُلدان المستفيدة )
من خلال الإطلاع على الجدول أدناه لقيم طلبات المصارف لشراء النقد الأجنبي حسب البلدان المستفيدة خلال الفترة (1/1 – حتى 28 / 2 /2023)، يتضح أن مانسبته 44.4% من تحويلات المصـــــارف لتغطية الإعتمادات المستندية أوالحوالات الأخرى كانت لدولة الإمارات العربية المتحدة تم جاءت دولة تركيا في المرتبة التانية بنسبة 8.1% تم سويسرا وتونس بنسب 5.7% و 5.6% على التوالي، والجدول التالي يوضح أهم عشرون بلد مستفيد .
|ت
|البلد المستفيد
|القيمة بالدولار
|الأهمية النسبية %
|1-
|الإمارات العربية المتحدة
|860,329,014
|44.4
|2-
|تركيا
|156,098,175
|8.1
|3-
|سويسرا
|110,939,579
|5.7
|4-
|تونس
|109,163,426
|5.6
|5-
|الصين
|100,972,990
|5.2
|6-
|إيطاليا
|86,236,403
|4.5
|7-
|كوريا الجنوبية
|78,558,946
|4.1
|8-
|مصر
|51,961,063
|2.7
|9-
|إسبانيا
|47,987,357
|2.5
|10-
|هونج كونج S.A.R.
|44,885,494
|2.3
|11-
|(بريطانيا ( المملكة المتحدة
|38,556,933
|2.0
|12-
|تايلاند
|25,057,797
|1.3
|13-
|المانيا
|24,049,384
|1.2
|14-
|النمسا
|24,000,378
|1.2
|15-
|هولندا
|22,488,141
|1.2
|16-
|فرنسا
|18,920,244
|1.0
|17-
|كندا
|10,256,714
|0.5
|18-
|اليابان
|10,155,027
|0.5
|19-
|السويد
|9,351,522
|0.5
|20-
|بلجيكا
|7,822,227
|0.4
طلبات المصارف لشراء النقد الأجنبي
(حسب أهم بُلدان منشأ السلع أو الخدمات )
من خلال الإطلاع على الجدول أدناه لقيم طلبات المصارف لشراء النقد الأجنبي حسب بلدان منشأ السلع أو الخدمات خلال الفترة (1/1 – حتى 28 / 2 /2023) ، يتضح أن مصر قد أحتلت المرتبة الأولى حيث شكلت السلع أو الخدمات ذات المنشأ المصري نسبة 18.8% من الإجمالي طلبات الشراء المقبولة، تم جاءت واردات السلع أو الخدمات ذات المنشأ التركي في المرتبة الثانية مشكلة مانسبته 18.1% من الإجمالي، وشكلت السلع أوالخدمات ذات المنشأ الصيني نسبة 9.8% محتلة المرتبة الثالثة خلال الفترة ، فيما سجلت السلع والخدمات ذات المنشأ التونسي مانسبته 6.5% ، وذات المنشأ الهندينسبة 6.0% والجدول التالي يوضح عشرون بلد منشأ للسلع أو الخدمات .
|ت
|بلد منشأ السلع أو الخدمات
|القيمة بالدولار
|الأهمية النسبية %
|1-
|مصر
|363,179,649
|18.8
|2-
|تركيا
|350,177,437
|18.1
|3-
|الصين
|189,749,218
|9.8
|4-
|تونس
|125,707,046
|6.5
|5-
|الهند
|116,333,277
|6.0
|6-
|روسيا الاتحادية
|112,146,618
|5.8
|7-
|كوريا الجنوبية
|70,454,512
|3.6
|8-
|إيطاليا
|59,866,529
|3.1
|9-
|أوكرانيا
|52,963,860
|2.7
|10-
|الإمارات العربية المتحدة
|49,889,553
|2.6
|11-
|المانيا
|44,977,829
|2.3
|12-
|البرازيل
|30,888,123
|1.6
|13-
|إسبانيا
|30,035,510
|1.6
|14-
|تايلاند
|26,353,462
|1.4
|15-
|الولايات المتحدة
|25,227,049
|1.3
|16-
|الأرجنتين
|24,705,475
|1.3
|17-
|هولندا
|21,484,414
|1.1
|18-
|هونج كونج S.A.R.
|21,449,638
|1.1
|19-
|اوروبا
|15,590,895
|0.8
|20-
|بلجيكا
|14,732,632
|0.8
طلبات المصارف المقبولة لشراء النقد الأجنبي حسب القطاعات
خلال الفترة (1/1 – حتى 28 / 2 /2023)
|القطاع
|عدد الشركات أو المصانع أو الجهات
|القطاع الخاص
|806
|القطاع العام
|23
|قطاع المصارف
|3
|حوالات مرتبات وجهات متنوعة
|23
|الإجمالي
|855
• للقطاع الخاص:
بلغ عدد شركات ومصانع القطاع الخاص (806) التى تمت الموافقة على طلباتها للحصول على النقد الأجنبي لتغطية الإعتمادات المستندية والحوالات الأخرى موزعة بين 769 شركة وعدد 37 مصنع خلال الفترة (1/1 – حتى 28/02/2023)، حيث أحتلت طلبات المصارف لشراء النقد الأجنبي من قبل القطاع الخاص لإستيراد مُستلزمات الأنتاج والتشغيل المرتبة الأولى من إجمالي طلبات الشراء خلال الفترة، حيث شكلت مانسبته 13.1% من إجمالي طلبات شراء النقد الأجنبي، فيما أحتلت طلبات تغطية إستيراد مواد خام لمستلزمات الصناعة المرتبة الثانية من حيث الأهمية النسبية لِتُشكل نحو5.4%، فيما شكلت طلبات تغطية إستيراد القمح الصلب 4.0% و إستيراد الحديد 4.0% من الإجمالي ، والجدول التالي يوضح طلبات الشراء لأهم خمسُون سلعة أو خدمة خلال الفترة (1/1 – حتى 28/02/2023).
طلبات شراء أهم خمسُون سلعة أو خدمة – قطاع خاص
خلال الفترة (1/1 – حتى 28/02/2023)
|ت
|تصنيف السلع
|القيمة بالدولار
|الأهمية النسبية %
|1-
|مستلزمات انتاج وتشغيل
|226,201,784
|13.1
|2-
|مواد خام لمستلزمات صناعة الالمونيوم والـ PVC
|92,998,461
|5.4
|3-
|قمح صلب
|70,042,385
|4.0
|4-
|حديد
|69,510,431
|4.0
|5-
|السكر
|59,425,358
|3.4
|6-
|معدات الكترونية
|55,227,492
|3.2
|7-
|السيارات
|45,507,474
|2.6
|8-
|مواد تنظف
|42,403,960
|2.4
|9-
|ذرة
|41,813,600
|2.4
|10-
|مواد بناء
|39,755,158
|2.3
|11-
|أجهزة هاتف محمول وملاحقاته
|39,520,777
|2.3
|12-
|زيت طهي
|38,798,903
|2.2
|13-
|الالات زراعية
|36,902,840
|2.1
|14-
|قمح طري
|33,604,278
|1.9
|15-
|كرتون
|31,851,906
|1.8
|16-
|تونة
|30,685,654
|1.8
|17-
|مواد بناء خاص بالارضيات والبلاط
|28,142,455
|1.6
|18-
|اجهزة ومعدات تبريد وتكييف
|26,257,955
|1.5
|19-
|شعير
|24,698,000
|1.4
|20-
|أثاث أخر
|22,401,233
|1.3
|21-
|اجهزة كهربية متنوعة
|22,133,196
|1.3
|22-
|مواد وأوراق تعبئية وتغليف
|22,041,170
|1.3
|23-
|صويا
|21,468,066
|1.2
|24-
|معجون طماطم
|21,438,251
|1.2
|25-
|مصبعات
|21,433,048
|1.2
|26-
|البسكويت والشكلاطة والحلوة
|20,580,742
|1.2
|27-
|إطارات
|19,796,559
|1.1
|28-
|ورق تعبئئة وتغليف
|19,731,092
|1.1
|29-
|لحوم مجمدة
|18,560,281
|1.1
|30-
|أدوية
|18,242,895
|1.1
|31-
|دواجن ولحوم دواجن مجمدة
|17,898,930
|1.0
|32-
|حليب اطفال
|17,738,936
|1.0
|33-
|سجائر وتبغ بإنواعه
|16,922,227
|1.0
|34-
|مستلزمات طبية
|16,353,690
|0.9
|35-
|معدات طبية
|15,482,780
|0.9
|35-
|عجول
|14,453,323
|0.8
|37-
|اخشاب
|14,373,000
|0.8
|38-
|طوب حراري
|13,859,057
|0.8
|39-
|حفاظات
|13,340,708
|0.8
|40-
|اعلاف
|12,677,855
|0.7
|41-
|حليب مجفف
|11,936,511
|0.7
|42-
|جبنة مطبوخة
|11,604,219
|0.7
|43-
|علب فارغة
|10,401,023
|0.6
|44-
|شاشات
|10,243,601
|0.6
|45-
|زيوت السيارات والالات
|9,819,247
|0.6
|46-
|مواد منزلية وكهربائية
|9,642,229
|0.6
|47-
|حليب مبخر
|8,457,337
|0.5
|48-
|شاهي
|8,449,779
|0.5
|49-
|مستلزمات انتاج زراعية
|7,614,107
|0.4
|50-
|أجهزة حاسب الى وملحقاته
|7,425,127
|0.4
طلبات الشراء حسب أهم خمسُون شركة – قطاع خاص
خلال الفترة (1/1 – حتى 28/02/2023)
|ت
|الشركة أو المصنع
|القيمة بالدولار
|1
|شركة البنيان لصهر ودرفلة المعادن
|37,875,965
|2
|شركة الموسم للصناعات الغذائية ومضارب الارز
|34,017,845
|3
|شركة حوض شمال افريقيا لصناعة وتحلية وتعبئة مياه الشرب
|26,112,400
|4
|شركة النسيم للصناعات الغذائية
|23,160,384
|5
|شركة الجودة العالمية الاولي لصناعة الاعلاف ومطاحن الدقيق والصناعات الغذائية
|21,818,420
|6
|شركة المعمورة الأولى لاستيراد المواد الغذائية
|19,218,104
|7
|شركة دروب ليبيا لاستراد وسائل النقل وملحقاتها
|17,778,785
|8
|شركة الوسام الذهبي لصناعة الدقيق والمطاحن والاعلاف ومضارب الارز
|17,775,800
|9
|شركة وادي الكوف للمطاحن والأعلاف ومضارب الأرز
|17,293,300
|10
|شركة المتحدة الجديدة لإستيراد التبغ والسجائر ومستلزماتها
|13,449,714
|11
|شركة بادية الخير للمطاحن والاعلاف والمكرونة
|13,371,780
|12
|شركة بنيان ليبيا المستقبل لاستيراد الأجهزة والمواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها والأجهزة ا
|13,113,956
|13
|شركة الريحان لصناعة المواد الغذائية
|12,918,756
|14
|شركة الجاهزة لاستيراد المواد الغذائية
|12,731,200
|15
|شركة ظل التين لصناعة الالبان ومشتقاتها
|12,502,000
|16
|شركة جود الاولي لاستيراد المواد الخام
|12,347,628
|17
|شركة الاصالة الذهبية للمطاحن ومضارب الارز
|12,309,000
|18
|شركة الركن لصناعة الالمونيوم
|11,957,378
|19
|شركة الاختيار لصناعة البي في سي
|11,744,103
|20
|شركة الركن الالكتروني لصناعة الاجهزة الالكترونية والكهربائية
|11,656,554
|21
|شركة الرائد قروب لاستيراد المواد الخام
|11,545,600
|22
|شركة الجيد لاستيراد المواد الغدائية
|11,360,165
|23
|شركة الافاضل المثالية لاستيراد المواد الخام
|10,841,400
|24
|شركة اضواء النيزك لاستيراد الاجهزة الالكترونية والاجهزة والمواد الكهربائية والغير كهربائية وملحقاتها
|10,484,991
|25
|شركة الجيد للصناعات الغذائية
|10,401,924
|26
|شركة افاق الغد الجديدة لاستيراد الاجهزة والمواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها
|9,930,650
|27
|شركة الرفيق الدائم للصناعات المعدنية والبلاستيكية
|9,877,170
|28
|شركة أبتهاج الطبيعة لاستيراد المواد الغذائية
|9,770,000
|29
|شركة تويوتا ليبيا تجارة السيارات وقطع الغيار واستيراد والتصدير
|9,693,967
|30
|شركة مجموعة الأتقان لصناعة مواد التنظيف
|9,429,930
|31
|شركة لمسة الحياة لاستيراد المعدات والادوية والمستحضرات الطبية ومستلومات الام والطفل
|9,406,740
|32
|شركة سما المراعي للمطاحن وصناعة الاعلاف ومضارب الارز
|9,130,237
|33
|شركة نبراس الخير لصناعة الاعلاف وطحن الحبوب
|9,088,080
|34
|شركة السد لصناعة الاعلاف الحيوانية
|8,800,000
|35
|شركة طرابلس الكبرى لصناعة وتعبئة وتغليف الطماطم والمواد الغدائية
|8,680,000
|36
|شركة الاوتار الصناعية لصناعة الاجهزة الالكترونية والكهربائية
|8,671,905
|37
|شركة شمس الوطن الاولى لاستيراد الاجهزة الكهربائية والالكترونية وملحقاتها وقطع غيارها
|8,526,141
|38
|شركة السواعد للصناعات الخشبية
|8,519,474
|39
|شركة السد العالى لصناعة الاجهزة الالكترونية
|8,439,964
|40
|شركة التواصل الاول للصناعات الورقية
|8,167,925
|41
|شركة الشروق الليبية للمطاحن والأعلاف
|8,112,000
|42
|شركة انوار المدينة لاستيراد الاجهزة والمواد الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيارها
|8,105,267
|43
|شركة النهج الامثل للصناعات الغذائية
|7,871,315
|44
|شركة موسم التميز لصناعة الدقيق والاعلاف ومضارب الارز
|7,789,839
|45
|شركة الفائدة الذهبية للصناعات الغذائية
|7,707,161
|46
|شركة افريقيا لتعبئة المشروبات
|7,698,361
|47
|شركة شريان الحياة لاستيراد المواد الغذائية
|7,600,000
|48
|شركة أصايل ليبيا لاستيراد مواد البناء والمواد الصحية وملحقاتها
|7,523,260
|49
|شركة الرشيد لصناعة الاجهزة الالكترونية والكهربائية
|7,307,675
|50
|شركة المراعي الخصبة للمطاحن و الاعلاف ومضارب الارز
|7,240,950
• القطاع العام
بلغ عدد شركات القطاع العام التى تمت الموافقة على طلباتها للحصول على النقد الأجنبي لتغطية الإعتمادات المستندية والحوالات الأخرى 23 جهة خلال الفترة (1/1 – حتى 28/02/2023)، حيث أحتلت طلبات المصارف لشراء النقد الأجنبي من قبل القطاع العام صندوق التضامن الإجتماعي لتوريد سيارات خاصة بذوي الاعاقة المرتبة الأولى من إجمالي طلبات الشراء خلال الفترة، حيث شكلت مانسبته 26.3% من إجمالي طلبات شراء النقد الأجنبي، فيما أحتلت متطلبات شركة ليبيانا للهاتف المحمول المرتبة الثانية من حيث الأهمية النسبية لِتُشكل نحو 25.0%، فيما شكلت طلبات تغطية إستيراد مستلزمات الانتاج والتشغيل 22.5% ، والجدول التالي يوضح طلبات الشراء الفترة.
طلبات شراء حسب السلعة أو الخدمات – قطاع عام
خلال الفترة (1/1 – حتى 28/02/2023)
|ت
|تصنيف السلع
|القيمة بالدولار
|الأهمية النسبية %
|1-
|الهيئةالعامة لصندوق التضمان الاجتماعي – توريد سيارات خاصة بذوي الاعاقة
|51,900,000
|26.3
|2-
|متطلبات شركة ليبيانا للهاتف المحمول
|49,363,211
|25.0
|3-
|مستلزمات انتاج وتشغيل
|44,579,436
|22.5
|4-
|مستلزمات الشركة العامة الكهرباء
|8,039,172
|4.1
|5-
|شركة المدار الجديد
|7,887,467
|4.0
|6-
|خدمات اتصالات وتقنية معلومات
|7,689,778
|3.9
|7-
|أجهزة الالكترونية
|4,333,530
|2.2
|8-
|جهاز مشروعات الاسكان والمرافق
|4,061,781
|2.1
|9-
|حوالات شركات خطوط الطيران
|3,403,734
|1.7
|10-
|الخطوط الجوية الأفريقية
|2,712,739
|1.4
|11-
|حوالات شركات التأمين
|2,440,191
|1.2
|12-
|متطلبات تشغيل وصيانة المواني
|2,436,025
|1.2
|13-
|قرطاسية
|1,994,750
|1.0
|14-
|شركة ليبيا للاتصالات والتقنية
|1,323,811
|0.7
|15-
|صندوق الرعاية الاجتماعية
|1,300,694
|0.7
|16-
|طلبات الخطوط الجوية الليبية
|1,232,452
|0.6
|17-
|منزلية و كهرومنزلية
|813,828
|0.4
|18-
|مواد البناء ومستلزمات التشييد
|740,896
|0.4
|19-
|احتياجات التشغيل لشركة معاملات
|634,800
|0.3
|20-
|الشركة العامة لاستيراد السلع الامنية
|578,825
|0.3
|21-
|الشركة الليبية للموانئ
|215,939
|0.1
|22-
|مسلتزمات تشغيل المواني
|15,112
|0.01
طلبات الشراء حسب الجهات – قطاع عام
خلال الفترة (1/1 – حتى 28/02/2023)
|ت
|الجهة
|القيمة بالدولار
|1
|شركة ليبيانا للهاتف المحمول
|72,327,904
|2
|الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي
|51,900,000
|3
|جهاز تنمية و تطوير المراكز الإدارية
|20,268,177
|4
|شركة المدار الجديد
|14,191,141
|5
|الشركة العامة للكهرباء المساهمة
|8,039,172
|6
|شركة الخطوط الجوية الافريقية
|6,116,473
|7
|جهاز تنفيذ مشروعات الاسكان و المرافق
|4,061,781
|8
|شركة ليبيا للاتصالات والتقنية المساهمة
|3,148,210
|9
|الشركة الاهلية للاسمنت
|2,604,713
|10
|جهاز إنشاء وصيانة الموانئ ومرافئ الصيد البحري
|2,315,300
|11
|شركة ليبيا للتامين
|2,204,431
|12
|الشركة العامة للورق والطباعة
|1,994,750
|13
|شركة الاتصالات الدولية الليبية
|1,732,527
|14
|صندوق الرعاية الاجتماعية بوزارة الداخلية
|1,300,694
|15
|شركة الخطوط الجوية الليبية
|1,232,452
|16
|شركة الجيل الجديد للتقنية
|1,123,447
|17
|شركة النظم للانشاءات الكهربائية المساهمة
|813,828
|18
|شركة معاملات للخدمات المالية
|634,800
|19
|الشركة العامة لاستيراد السلع الامنية المساهمة
|578,825
|20
|شركة الانماء للاستثمارات الكهربائية
|380,132
|21
|شركة الليبية للمواني
|351,776
|22
|الاتحاد الليبى لشركات التامين
|235,760
|23
|المنطقة الحرة بمصراته
|141,878
• قطاع المصارف :
|طلبات التغطية المقبولة – قطاع المصارف
|خلال الفترة (1/1 – 28 / 02 / 2023)
|” مرتبة تنازلياً“
|الترتيب
|أسم المصرف
|القيمة بالدولار الأمريكي
|1
|المصرف المتحد للتجارة و الإستثمار
|3,193,939
|2
|شركة مصرف الأندلس
|674,944
|3
|مصرف الامان للتجارة والاستثمار
|385,949
|حسب السلع والخدمات – قطاع المصارف
|” مرتبة تنازلياً“
|الترتيب
|السلع أو الخدمات
|القيمة بالدولار الأمريكي
|1
|مصاريف تشغلية للمصارف
|3,193,939
|2
|حوالة مصرف الاندلس
|674,944
|3
|الالات والمعدات
|385,949
|حسب بلد المنشأ – قطاع المصارف
|” مرتبة تنازلياً“
|الترتيب
|بلد المنشأ
|القيمة بالدولار الأمريكي
|1
|البحرين
|3,193,939
|2
|الولايات المتحدة
|450,000
|3
|فرنسا
|284,539
|4
|كندا
|200,000
|5
|الصين
|101,410
|6
|الهند
|20,000
|7
|(بريطانيا ( المملكة المتحدة
|4,944
• جهات متنوعة وحوالات مرتبات الأجانب :
|طلبات التغطية المقبولة
|جهات متنوعة وحوالات مرتبات الأجانب
|خلال الفترة (1/1 – 28 / 02 / 2023)
|الترتيب
|أسم الجهة
|القيمة بالدولار الأمريكي
|1
|عدد (22) حوالة – مرتبات أجانب
|501,552
|2
|حوالة طيران – تحويل فائض مبيعات للخظوظ التونسية
|297,058
|حسب بلد المستفيد – جهات متنوعة وحوالات مرتبات الأجانب
|الترتيب
|بلد المستفيد
|القيمة بالدولار الأمريكي
|1
|تونس
|297,058
|2
|أوكرانيا
|139,716
|3
|بولندا
|116,000
|4
|مصر
|86,650
|5
|الأردن
|55,770
|6
|بلغاريا
|47,000
|7
|المانيا
|19,580
|8
|الهند
|19,500
|9
|إيطاليا
|11,402
|10
|الفلبين
|5,934
ملحق للقطاع الخاص
|طلبات التغطية المقبولة خلال الفترة (1/1 – حتى 28/02/2023):
|قائمة بكافة الشركات والمصانع المستفيدة.
|طلبات الشراء حسب السلع أو الخدمات.
|طلبات الشراء حسب بلد منشأ السلع أو الخدمات والبلد المستفيد.
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