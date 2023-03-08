الاقتصاد تشكل غرفة طوارئ لمتابعة توفر السلع الأساسية بالتعاون مع الأجهزة الرقابية

عقد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، أمس الثلاثاء 7 مارس 2023، اجتماعا تحضيريا بحضور رئيس جهاز الحرس البلدي ومندوب عن وزارة العمل والتأهيل، لوضع قرار رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية رقم 107 لسنة 2023 بتشكيل غرفة طوارئ لمتابعة توفر السلع الأساسية الصادر موضع التنفيذ الفوري، وقد تم الاتفاق على تحديد أرقام مباشرة لتلقى الشكاوى فيما يتعلق باختصاصات الغرفة.

وقد تقررت إضافة مدير الإدارة الفنية بمصلحة الجمارك إلى غرفة الطوارئ لضمان انسياب السلع والبضائع عبر المنافذ الجمركية المختلفة، على أن تقدم تقريرها بشكل يومي عن السلع والأسعار.