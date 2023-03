ادارة الرقابة على المصارف بالمركزي تكشف لتبادل عن تقريرها لطلبات المصارف المقبولة لشراء النقد الاجنبي بقطاع الخاص

كشف مصدر بادارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي لتبادل اليوم الاربعاء عن تقرير الإدارة ، بإن بلغ عدد الشركات والمصانع من طلبات المصارف المقبولة لشراء النقد الاجنبي بقطاع الخاص، 806 شركة تمت الموافقة على طلبها للحصول على النقد الاجنبي لتغطية الاعتمادات المستندية والحوالات الاخرى موزعة بين 769 شركة وعدد 37 مصنع، وذلك خلال فترة من 1-1حتى 28-2-2023.

وأوضحت “ادارة الرقابة” بأن احتلت طلبات المصارف لشراء النقد الاجنبي من القطاع الخاص مانسبته 13.1‎%، لاستيراد مستلزمات الانتاج والتشغيل المرتبة الاولى من اجمالي طلبات الشراء خلال الفترة، فيما احتلت طلبات تغطية استيراد مواد الخاص لمستلزمات الصناعة المرتبة التانية من حيث الاهمية النسبية لتشكل نحو 5.4‎%.

وأضافت “ادارة الرقابة على المصارف ” بأن شكلت طلبات تغطية استيراد القمح الصلب، والحديد 4.0‎% من الاجمالي.

