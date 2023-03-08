شاهد … المالية تزف بشرى سارة لموظفي هذا (القــطاع) بشأن الزيادة على جدول المرتبات الموحد

أعلنت، اليوم الاربعاء 8 مارس 2023، وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية عن تنفيذ الزيادة مع مرتبات شهر مارس على جدول المرتبات الموحد لموظفي قطاع الزراعة والثروة الحيوانية.

وبحسب كتاب صادر عن خالد المبروك وزير المالية حكومة الوحدة الوطنية، فإن الادارات المختصة في ديوان الوزارة تعمل على تضمين مرتبات موظفي قطاع الزراعة بجدول المرتبات الموحد.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم تضمينها مع تفويضات مرتبات شهر مارس الحالي.

ونوهت الوزارة إلى أن هذا الأمر يأتي ضمن كتاب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة رقم (128) الخاص بشأن تضمين مرتبات العاملين في قطاع الزراعة لأحكام قرار مجلس الوزراء بشأن جدول المرتبات الموحد.