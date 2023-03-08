اقتصاد

خاص وحصري.. إنخفاض أرصدة المصارف التجارية شرقاً إلى 22 مليار .. وهذه كافة التفاصيل

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

كشف مصرفي مسؤول في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية بأن نقل الأرصدة ( أو تسوية المقاصة) من المركزي بنغازي إلى مركزي طرابلس إنخفض من 52 مليار في 31/12/2020 بالشرق بنسبة 60% إلى 22 مليار فقط في مارس 2023 .

ووفق المصدر فهذا دون الأخذ بالاعتبار تأثير قبول مصرف ليبيا بالشرق دين عام للقوات المسلحة و قدره 3 مليار (لمصرف التجارة والتنمية ) وتمويل ما يتعدى 6 مليار للحكومة الليبية( حكومة باشاغا) خلال عاما 2022 و 2023 .

حيث اتخذ مصرف ليبيا المركزي طرابلس إجراء نقل 10 مليار خلال النصف الأول من عام 2021 ومنح قروض حسنة للمصارف بقيمة 10 مليار خلال عام 2022 على ضوء أرصدة الشرق ( تم تسويتها ونقل 10 مليار في يناير ) ويضاف نقل 10 مليار اضافية خلال فبراير ومارس من عام 2023.

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صحيفة صدى الاقتصادية

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