خاص.. ادارة الرقابة على المصارف بالمركزي تكشف لتبادل عن تقريرها لطلبات المصارف المقبولة لشراء النقد الاجنبي بقطاع العام

كشفت ادارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي عن تقريرها لتبادل

اليوم الاربعاء، بإن بلغ عدد الشركات القطاع العام التي تمت الموافقة على طلباتها للحصول على النقد الاجنبي لتغطية الاعتمادات المستندية والحوالات الاخرى 23 جهة حيث احتلت طلبات المصارف لشراء النقد الاجنبي من القطاع العام المرتبة الاولى صندوق التضامن الاجتماعي لتوريد السيارات خاصة بذوى الاعاقة ، حيث شكلت مانسبته 26.3‎% من اجمالي الطلبات وذلك خلال فترة 1-1 حتى 28-2-2023.

وأوضح تقرير ادارة الرقابة بأن احتلت في المرتبة التانية من متطلبات النقد الاجنبي شركة ليبيانا للهاتف المحمول من حيث الاهمية النسبية لتشكل نسبة نحو 25.0‎% ، حيث بلغت طلبات تغطية استيراد مستلزمات الانتاج والتشغيل 22.5‎%.

