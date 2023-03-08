“أبوجناح” يُتابع إجراءات الإفراج عن المرتبات المتعثرة لموظفي قطاع الصحة

عُقد اليوم الأربعاء اجتماع برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء – وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، بحضور وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان سمير كوكو، ووكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون الوظيفة العامة حامد الفجيجي، بحضور لجان الإفراجات بوزارتي الصحة والخدمة المدنية.

وتابع أبوجناح إجراءات الإفراجات عن المرتبات المتعثرة لموظفي قطاع الصحة، واستمع إلى شروحات وافية من ممثلي وزارة الخدمة المدنية، حول نتائج أعمال لجان الإفراجات، وأكد على ضرورة إنجاز أعمال اللجان المشكلة وتقديم نتائج أعمالها وفق جدول زمني محدد، لحلحلة المشاكل المترتبة عن تأخر صرف مرتبات العاملين بالقطاع لأكثر من تسع سنوات، نتيجة عدم إيلاء الحكومات السابقة أهمية لهذا الملف، مشيرًا إلى تعليمات رئيس مجلس الوزراء بشأن تقديم الحلول لملف المرتبات المتعثرة بالدولة والإفراج عن مرتبات الموظفين.

وتتولّى لجنة الإفراجات بوزارة الصحة ، حصر جميع الموظفين بالقطاع الذين لم يتقاضوا مرتباتهم، والتأكد من الإجراءات القانونية والإدارية والفنية الخاصة بهم، ومن ثمّ التنسيق مع لجنة الإفراجات بوزارة الخدمة المدنية لإتمام إجراءات الإفراجات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية